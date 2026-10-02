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Rocío San Miguel

Rocío San Miguel fue absuelta de los cargos penales en su contra que utilizó el régimen venezolano para perseguirla: "Culmina un duro capítulo de mi vida"

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Rocío San Miguel, exprisionera política excarcerlada - Foto: EFE
Rocío San Miguel, exprisionera política excarcerlada - Foto: EFE
La directora de Control Ciudadano aseguró que el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor.

La defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, anunció que fue absuelta de los cargos que le formuló el régimen venezolano tras su detención ilegal el 9 de febrero de 2024.

La directora de Control Ciudadano aseguró que el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor.

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“El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra”, declaró San Miguel.

“Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, agregó.

San Miguel celebró la decisión y aseguró que espera la misma decisión para otras personas perseguidas en Venezuela.

"Hoy culmina un duro capítulo de mi vida", escribió. "Durante este tiempo fueron puestos a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios", resaltó.

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"Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia. Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad", añadió.

En ese sentido, señaló: "En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas".

 

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