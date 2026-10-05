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Martes, 06 de octubre de 2026
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Precio del dólar

Lunes 5 de octubre: Así cotizó el precio del dólar y del euro en Venezuela

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre realiza un pago con dólares en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Un hombre realiza un pago con dólares en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

Para este lunes 5 de octubre, el precio oficial del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV) se ubica en 872,39 bolívares. Por su parte, el precio del euro es de 977,22 bolívares.

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Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las dos divisas mencionadas.

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Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

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En otro orden de ideas, expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012.

Dicha contracción ha estado acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

 

 

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