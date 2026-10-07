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"Gracias fútbol por hacerme tan feliz": con 39 años jugador histórico del Barcelona que levantó la Copa del Mundo anuncia su retiro del fútbol profesional

octubre 7, 2026
Por: David Lozano
FC Barcelona - AFP
FC Barcelona - AFP
Levantó la Copa del Mundo en el Mundial de Sudáfrica-2010 y la Eurocopa de 2012 con la selección española.

Pedro Rodríguez Ledesma, conocido futbolísticamente como ‘Pedrito’ en sus inicios, anunció este miércoles su retiro como jugador profesional a los 39 años. El atacante le dice adiós al fútbol con 776 partidos en la élite y 25 títulos.

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A lo largo de su carrera, logró levantar la Copa del Mundo en el Mundial de Sudáfrica-2010 y la Eurocopa de 2012 con la selección española, además de haber levantado tres Champions con el FC Barcelona.

“Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz”, anunció con un emotivo video a través de sus redes sociales.

Asimismo, para oficializar su despedida ante los medios de comunicación, Pedro convocó una rueda de prensa y un acto institucional que tendrán lugar este viernes, 9 de octubre, en el Auditori 1899 del Camp Nou, el mismo estadio donde irrumpió en el fútbol mundial bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Pedrito fue formado en el CD San Isidro de Tenerife antes de incorporarse a la cantera del FC Barcelona en 2004. Pedro debutó con el primer equipo azulgrana luciendo el dorsal ’33’ y se convirtió en una pieza clave del histórico ‘Barça del Sextete’ construido por Guardiola.

Con el club catalán disputó un total de 321 partidos oficiales, anotó 99 goles y conquistó 20 títulos: 3 Ligas de Campeones (2009, 2011 y 2015), 5 Ligas de España, 3 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Asimismo, tiene el récord de haber sido el primer futbolista en marcar en seis competiciones distintas en un mismo año (2009).

Del mismo modo, en el verano de 2015, el atacante puso rumbo a Inglaterra para fichar por el Chelsea FC, donde permaneció cinco temporadas y añadió a su expediente 1 Premier League (2017), 1 FA Cup (2018) y 1 UEFA Europa League (2019).

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Luego de esto, llegó al fútbol italiano, primero a la Roma (2020-2021) y, más tarde, a la Lazio, club en el que ha militado las últimas campañas y donde llegó a lucir el brazalete de capitán en competiciones europeas y en la Serie A.

A nivel internacional, Pedro estuvo con la selección de España en 65 ocasiones, anotando 17 veces. Debutó en mayo de 2010 de la mano de Vicente del Bosque y se consolidó en la convocatoria para el Mundial de Sudáfrica-2010, donde fue titular en la semifinal ante Alemania y en la histórica final frente a Países Bajos.

Dos años después, se proclamó campeón de la Eurocopa 2012 en la final disputada en Kiev.

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