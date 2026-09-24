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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella confirmó que una integrante de las disidencias de las Farc y al mando de Iván Mordisco se entregó: “No quieren terminar en una bolsa”

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella anunció sometimiento de integrante de las Farc - EFE
Abelardo de la Espriella anunció sometimiento de integrante de las Farc - EFE
Según lo que se conoce, habría participado en ataques contra las tropas en La Leona y Pepinal, en una acción terrorista contra las Fuerzas Especiales y en la llamada Retoma a El Plateado.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que, en las últimas horas, se sometió a la justicia una mujer que era integrante de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc y que está al mando de alias Iván Mordisco.

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Según la información divulgada por el mandatario, esta persona fue identificada como Karen Yiceth Chocue Velasco, conocida con los alias de Tatiana o Quiricú.

El hecho se presentó en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, según señaló el jefe de Estado a través de su cuenta de X. “Era suplente de la dirección del frente y encargada de su comisión de sanidad”, señaló.

Asimismo, el presidente publicó una foto de la señalada delincuente y, además, confirmó que esta persona entregó un fusil, una pistola, un carro, 27 proveedores y 902 cartuchos.

Del mismo modo, según lo que se conoce, habría participado en ataques contra las tropas en La Leona y Pepinal, en una acción terrorista contra las Fuerzas Especiales y en la llamada Retoma a El Plateado. “Ahora deberá responder ante la justicia”, dijo el presidente.

Además, De la Espriella indicó que se están entregando porque no quieren “terminar en una bolsa”.

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Se están entregando porque no quieren terminar en una bolsa. A los narcoterroristas que sigan atacando a Colombia los perseguiremos y daremos de baja como en derecho corresponde”, agregó.

El presidente cerró el mensaje dejando en claro que la ofensiva contra los delincuentes no se detiene y que la Fuerza Pública irá detrás de estos.
Por otro lado, en otro mensaje en su cuenta de X, De la Espriella confirmó un duro golpe contra el narcotráfico. En el puerto de Cartagena, la Policía Antinarcóticos incautó 885 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en un bloque de piedra travertino.

De acuerdo con las autoridades, la droga llegó procedente del Callao, Perú, y tenía como destino Valencia, España.

“La inspección del contenedor impidió que más de 2,2 millones de dosis llegaran al mercado internacional. Seguimos golpeando las rutas y las finanzas del narcotráfico”, dijo el máximo mandatario.

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