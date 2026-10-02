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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Ucrania

Ucrania lanza contra Rusia su primer misil balístico táctico: así quedó registrado en video

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Misil
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El FP-7 tendría capacidad para transportar hasta 200 kilogramos de explosivos y estaría diseñado para alcanzar objetivos ubicados a una distancia de hasta 250 kilómetros.

Ucrania empleó por primera vez en combate el misil balístico táctico FP-7 como parte de su defensa frente a Rusia, según informó este jueves, 1 de octubre de 2026, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a través de sus redes sociales.

“Misil balístico táctico ucraniano FP-7. Primer uso en combate. Gracias por el resultado. El siguiente paso es la producción”, señaló Zelenski en un breve mensaje publicado en sus cuentas de X y Telegram.

El mandatario acompañó el anuncio con un video de 26 segundos en el que se observa, durante la noche y a la distancia, el lanzamiento del misil, que posteriormente desaparece entre el cielo oscuro.

El anuncio fue recogido por distintos medios, entre ellos The Kyiv Independent. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuál fue el objetivo ruso contra el que habría sido utilizado el proyectil mostrado en las imágenes.

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De acuerdo con The Kyiv Independent, el FP-7 tendría capacidad para transportar hasta 200 kilogramos de explosivos y estaría diseñado para alcanzar objetivos ubicados a una distancia de hasta 250 kilómetros.

Ucrania negó el viernes estar enfrentando problemas de mantenimiento y suministro con sus cazas F-16, insistiendo en que puede mantenerlos en servicio durante todo el invierno.

El Wall Street Journal informó esta semana que los retrasos en el mantenimiento y la escasez de repuestos habían dejado en tierra a más de la mitad de la flota ucraniana, y que todos sus aviones de fabricación estadounidense podrían verse afectados para fin de año.

Kiev presionó a sus aliados occidentales para que le proporcionaran cazas avanzados tras la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022 y finalmente recibió su primer lote de F-16 dos años después.

Estos aviones se utilizan para contrarrestar la amenaza de los drones a reacción de alta velocidad, que Rusia está utilizando cada vez más en toda Ucrania, incluida la capital, Kiev, y que son más difíciles de derribar.

El WSJ afirmó que hubo una "falla en el soporte" debido al tiempo que se requiere para inspeccionar los motores, los sistemas hidráulicos, las líneas de combustible y otros sistemas después de 300 horas de vuelo.

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