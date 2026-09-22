NTN24
Martes, 22 de septiembre de 2026
Martes, 22 de septiembre de 2026
Zulia

Reportan peligro en la Avenida Intercomunal del Zulia: mujer en situación de calle se atraviesa de manera repentina a los vehículos

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer en situación de calle se atraviesa de manera repentina frente a vehículos en Zulia, Venezuela - Fotos: X
Mujer en situación de calle se atraviesa de manera repentina frente a vehículos en Zulia, Venezuela - Fotos: X
La situación ha generado preocupación entre los conductores, debido a que los movimientos inesperados de la mujer los obligan a realizar maniobras para evitar atropellarla.

Durante las últimas horas, conductores y medios regionales alertaron sobre una situación de riesgo registrada en la Avenida Intercomunal, en el tramo que comunica a Tía Juana con Ciudad Ojeda, en el estado Zulia.

o

Se trata de una mujer, aparentemente en situación de calle, que se atraviesa de manera repentina frente a los vehículos.

Mediante las redes sociales circuló un video en el que se observa a la mencionada mujer caminando sin rumbo por esta transitada vía.

o

La situación ha generado preocupación entre los conductores, debido a que los movimientos inesperados de la mujer los obligan a realizar maniobras para evitar atropellarla.

De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, la mujer estaría en una situación de vulnerabilidad.

Versiones apuntan a que la mujer deambula por la zona, lo que representa un riesgo tanto para ella como para quienes transitan por la avenida.

o

Conductores y peatones hacen un llamado a las autoridades para la intervención correspondiente que pueda brindar asistencia y resguardo a la mujer.

Temas relacionados:

Zulia

Vehículos

Reporte

Mujer

Peligro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Venezuela

Estos son cuatro de los venezolanos que fallecieron en el 11-S y quedaron entre las víctimas de las Torres Gemelas

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Tras 27 años de dictadura en Venezuela, Delcy Rodríguez dice que hoy la "culpan por querer el bien del país"

María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - EFE y AFP
Regimen chavista

"Una vez que haya elecciones presidenciales, el cese del régimen va a ser inmediato": Carlos Blanco sobre acuerdo petrolero y situación en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Venezuela

Estos son cuatro de los venezolanos que fallecieron en el 11-S y quedaron entre las víctimas de las Torres Gemelas

Fútbol venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Nueve partidos se encargarán de definir el pulso de la tercera jornada de la Copa Venezuela

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Tras 27 años de dictadura en Venezuela, Delcy Rodríguez dice que hoy la "culpan por querer el bien del país"

María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - EFE y AFP
Regimen chavista

"Una vez que haya elecciones presidenciales, el cese del régimen va a ser inmediato": Carlos Blanco sobre acuerdo petrolero y situación en Venezuela

Ataque a pista clandestina (Fuerza Aérea Colombiana)
Fuerza Aérea

Así fue el impresionante ataque captado desde el cielo a pista clandestina de más de un kilómetro para aviones en Colombia

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Cilia Flores

¿Puede Cilia Flores quedar en libertad en EE. UU.? "El juez tendrá que ver la jurisprudencia y aplicar la ley"

Detenciones arbitrarias en Venezuela | Fotos: EFE
Régimen de Venezuela

Venezuela suma presos políticos: denuncian desaparición forzosa de Óscar Morales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023