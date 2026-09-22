Reportan peligro en la Avenida Intercomunal del Zulia: mujer en situación de calle se atraviesa de manera repentina a los vehículos

Durante las últimas horas, conductores y medios regionales alertaron sobre una situación de riesgo registrada en la Avenida Intercomunal, en el tramo que comunica a Tía Juana con Ciudad Ojeda, en el estado Zulia.

VEA TAMBIÉN Entre agua y basura: así se ven varias calles inundadas en el estado Zulia tras fuertes lluvias del fin de semana o

Se trata de una mujer, aparentemente en situación de calle, que se atraviesa de manera repentina frente a los vehículos.

Mediante las redes sociales circuló un video en el que se observa a la mencionada mujer caminando sin rumbo por esta transitada vía.

La situación ha generado preocupación entre los conductores, debido a que los movimientos inesperados de la mujer los obligan a realizar maniobras para evitar atropellarla.

De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, la mujer estaría en una situación de vulnerabilidad.

Versiones apuntan a que la mujer deambula por la zona, lo que representa un riesgo tanto para ella como para quienes transitan por la avenida.

VEA TAMBIÉN El reconocido cantante y actor venezolano Carlos Mata fue sometido a una delicada cirugía: esto dijo sobre su estado de salud o

Conductores y peatones hacen un llamado a las autoridades para la intervención correspondiente que pueda brindar asistencia y resguardo a la mujer.