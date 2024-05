Saúl 'Canelo' Álvarez se hace viral por golpear la zona abdominal de un fanático que se lo pidió

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se hizo viral por golpear la zona abdominal de un fanático que se lo pidió.

En un video que circula por plataformas digitales como X y TikTok se ve al deportista cumpliendo la extraña petición de un aficionado que portaba una cartulina en la que se podía leer: "Dame un gancho al hígado".

El audiovisual capturó el momento en el que Álvarez lanzó el golpe mientras el fanático recibe el impacto del puño en su estómago.

Recientemente, Álvarez estuvo envuelto en una polémica tras discutir en una rueda de prensa con su antiguo promotor.

Durante la conferencia previa a la pelea del sábado 4 de mayo entre los boxeadores mexicanos Saúl Álvarez y Jaime Munguía, el ‘Canelo’ le dijo de todo a su excolaborador, el exboxeador Óscar de la Hoya.

Precisamente, fue el fundador de la empresa Golden Boy Promotions quien “echó leña al fuego” al tomar la palabra en dicha conferencia.

“Parece que tiene problemas para recordar quién lo ayudó a convertirse en una estrella global. Sólo tengo respeto hacia 'Canelo' Álvarez como boxeador, su récord y habilidad hablan por sí solos, pero ha pasado los últimos dos meses insultándome en lugar de promover esta pelea”, expresó De la Hoya.

En medio de las declaraciones de de la Hoya, ‘Canelo’ interrumpió a su paisano con ofensas.

"Tu no escribes pendejo, cabrón, tu no haces nada, eres un pendejo, lo que hacen todo son los que están detrás de ti (...) Para este imbécil, intento de gente, que no se le olvide que yo ya vine siendo el ‘Canelo’ a Estados Unidos y solamente se lucró con mi nombre", se despachó Álvarez.

El campeón mexicano, además calificó como "ladrón" al promotor que solo respondió con señas a las acusaciones.

“¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Si no hubiera metido a mis abogados me lo robas. Lo único que hace este es una lacra del boxeo, quien esté con él meta a sus abogados porque seguramente les está robando y a lo único que vienen es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo”, añadió.

Sobre el combate que se desarrolló en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl Álvarez, con su victoria sobre Munguía, aseguró 35 millones de dólares.