"Ellos tienen tanto talento como nosotros; si Venezuela fuera un país libre...": David Ortiz sobre limitaciones del beisbolista venezolano

David Ortiz, exbeisbolista dominicano y miembro del Salón de la Fama, ofreció recientemente una entrevista en la que habló del talento que existe en Venezuela para el béisbol.

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El apodado 'Big Papi' consideró que el país cuenta con jugadores capaces de competir al más alto nivel internacional.

Durante sus declaraciones señaló que el potencial de los peloteros venezolanos podría colocar al país entre las principales potencias del béisbol, al nivel de República Dominicana.

No obstante, argumentó que las dificultades económicas y sociales han limitado las condiciones necesarias para que ese talento pueda desarrollarse de manera más amplia.

"¿Ustedes saben por qué Venezuela no está al nivel de nosotros (República Dominicana)? Por su situación. Si Venezuela fuera un país libre, Venezuela tiene tanto talento como nosotros", dijo Ortiz.

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La leyenda de las Medias Rojas de Boston hizo énfasis en las diferencias relacionadas con la inversión y la infraestructura deportiva.

Posteriormente, comentó: "No se vuelvan locos (...) si ese tipo está saludable (el pelotero venezolano), al cien, ese tipo puede convertirse en el mejor pelotero latinoamericano".

"Venezuela tiene tanto talento como nosotros. Jugaron mejor que todo el mundo, por eso son los campeones; es un tema que ya no se puede seguir debatiendo", agregó.

El legendario bateador designado es de esos peloteros que tienen toda la autoridad para hablar del 'deporte del diamante'. Recordemos, fue elegido miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en su primera aparición en la boleta el 25 de enero de 2022 tras recibir el 77.9 % de los votos.