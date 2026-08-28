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Fernando Villavicencio

Estados Unidos entregó a Ecuador a exministro durante el gobierno de Rafael Correa acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Funeral del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador (EFE)
Funeral del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador (EFE)
La fiscalía vinculó al exministro con el magnicidio del presidenciable Fernando Villavicencio en 2023 a manos de sicarios colombianos.

El exministro ecuatoriano José Serrano fue detenido en Estados Unidos y enviado a Ecuador, donde es acusado de planificar el magnicidio de un candidato presidencial en 2023, según informó este viernes el mandatario Daniel Noboa.

Serrano, de 55 años, fue el ministro del Interior del expresidente izquierdista Rafael Correa, adversario acérrimo de Noboa y quien gobernó entre 2007 y 2017.

La fiscalía vinculó al exministro con el magnicidio del presidenciable Fernando Villavicencio en 2023 a manos de sicarios colombianos.

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"Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior (sic) de Correa, nuevo huésped" de la cárcel de extrema seguridad El Encuentro, señaló Noboa en X.

El mandatario mandó construir esa penitenciaría donde están jefes mafiosos y políticos condenados por corrupción.

Noboa acompañó su mensaje con fotos en las que Serrano aparece esposado de manos y pies entre dos hombres con chalecos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a bordo de un avión.

Ninguna autoridad ecuatoriana informó si ya había arribado Serrano, quien llevaba un año detenido en Estados Unidos por problemas migratorios.

Paulina Serrano, una de las hijas del exministro, denunció en X que su padre había sido "deportado ilegalmente (...) en violación del Derecho Internacional y de la Convención contra la Tortura", dijo Paulina Serrano.

El mandatario lanzó una advertencia a Correa: "Ya mismo te toca a ti"

El expresidente vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017. Fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción.

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Hace dos semanas la Fiscalía acusó a siete personas, entre ellos Serrano, un exlegislador correísta, un empresario y varios miembros de una banda criminal de ser los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio. Algunos están en el extranjero.

Otras cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales.

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