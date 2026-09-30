Hombre que redujo a piloto de avión de Flydubai con destino a Tel Aviv contó detalles de lo sucedido en encuentro con Netanyahu: "Lo agarré y lo ahogué"

Uno de los hombres que logró reducir al piloto que intentó cometer un presunto acto terrorista en un avión de Flydubai con destino a Israel contó detalles de lo que sucedió al interior de la aeronave mientras el vuelo se encontraba en el aire.

A su llegada a Tel Aviv, los 174 pasajeros del vuelo FZ 1073 fueron recibidos entre globos y celebración por decenas de personas en el aeropuerto de Ben Gurion de la capital israelí.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con algunos de los pasajeros que vivieron momentos de pánico en el vuelo que despegó desde Dubái.

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El mandatario mantuvo un encuentro con uno de los hombres que logró reducir a un piloto que presuntamente intentó cometer un acto terrorista.

"Veo a un león, veo a un gran héroe", dijo Netanyahu tras abrazar al hombre, quien se identificó ante la prensa como Yuval Hayun.

"¿Eso es de él (el agresor)", preguntó entonces el primer ministro, señalando las manchas de sangre en la camisa blanca del hombre.

"Sí, lamentablemente no logramos matarlo, pero tardará un tiempo en recuperarse", respondió Hayun.

Hayun también contó cómo logró evitar que el copiloto controlara la aeronave para presuntamente realizar un acto terrorista. “Agarré al atacante, lo estrangulé y lo saqué", dijo.

Además, aseguró que gracias a sus conocimientos en aviación logró controlar la aeronave que se cayó en el aire más de 14 mil pies en menos de 30 segundos.

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"Llamé a los israelíes que estaban con nosotros, volví a subir y accioné los controles. Empecé a tirar de ellos hacia atrás”, detalló.

“El avión comenzó a estabilizarse y entonces el piloto me dijo que iba a tomar el control”, aseguró.

A su vez, contó que “el piloto intentaba destruir los instrumentos para inmovilizar el avión” y que se les dificultó abrir la puerta de la cabina, por lo que cree que lo hizo el piloto principal antes de ser herido con el cuchillo. “Mi conclusión es que logró abrirla antes de desplomarse”, relató.