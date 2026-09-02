"Mucha gente sin entradas y ellos no fueron a ver tenis": juez de silla intervino al ver lo que hacía grupo de influencers en las gradas en el US Open

Una insólita situación, propia de los tiempos que corren, se vivió en medio de la jornada de este miércoles en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

En medio de uno de los partidos del día el juez de silla tuvo que intervenir para llamar la atención a un grupo de influencers que estaba haciendo una sesión de fotos y ruido en pleno desarrollo del encuentro.

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La situación se viralizó en las redes sociales y fue compartida por cuenta especializadas como Tiempo de Tenis.

“Insólito lo que sucedió en el US Open. El juez de silla tuvo que intervenir en pleno partido para retar a un grupo de influencers por montar una sesión de fotos y hacer ruido”, expresó la cuenta.

Además, se mostró indignada por el comportamiento en un evento al que muchos fanáticos quisieran asistir. “Mucha gente sin entradas y ellos no fueron a ver tenis”, lamentó.

Jessica Pegula, número tres del planeta, se pronunció sobre este tipo de situaciones. Afirmó que está totalmente a favor de atraer a más aficionados al tenis, pero declaró el miércoles que es importante mantener la atención en el juego.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) duplicó este año la cantidad de credenciales otorgadas a creadores de contenido, entregando casi 100, tras haber reservado 54 para 2025, con el fin de potenciar la presencia del torneo en las redes sociales.

Los influencers no solo se centran en el tenis, sino también en temas de moda, gastronomía y estilo de vida, que ahora son parte inseparable del deporte.

Sin embargo, la incorporación de creadores de contenido generó cierta controversia cuando el juez de silla del partido de primera ronda de Naomi Osaka contra Anastasia Zakharova tuvo que pedir silencio a un grupo en un palco junto a la cancha que parecía estar realizando una ruidosa sesión de fotos durante un punto.

"Creo que puedo apreciar que los influencers vengan y muestren la experiencia del US Open", dijo Pegula. "Creo que el US Open ha aprovechado mucho la oferta de comida, bebida, actividades y tiendas. Es parte de la experiencia del aficionado y algo que la gente quizás desconozca, lo que les anima a ir. Pero creo que es difícil ver vídeos como ese, donde se sacan fotos y usan las luces para selfies”.

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"La gente está ahí abajo intentando jugar, es su carrera y su trabajo. Parece una falta de respeto", concluyó Pegula.

El ruso Daniil Medvedev, ex número uno del mundo y campeón del US Open 2021, afirmó que cuanto más se centre la atención en el deporte, mejor, y que cualquier problema se puede solucionar. "En general, cuanto más crece el deporte, mejor", dijo.

"Claro, si molesta durante el juego, como si ves la luz o algo así, siempre se lo dices al árbitro. "A veces puede ser complicado, como si esto ocurre durante un punto. Pero estoy bastante seguro de que incluso ellos, ya sabes, tal vez lo hagan una vez, y luego alguien les diga que no lo hagan”, precisó.

"Creo que tiene muchas más ventajas que desventajas, así que adelante”, alentó el ruso a los influencers.