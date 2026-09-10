La peligrosidad de 'Los Tiguerones', banda criminal designada como organización terrorista por EE. UU.
En su visita a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la designación de 'Los Tiguerones' como organización terrorista, sumándose a otras bandas criminales ecuatorianas previamente clasificadas bajo esta categoría por el gobierno del presidente Donald Trump. Para enero de 2024, el grupo criminal tomó notoriedad cuando un comando armado de trece de sus hombres irrumpió con violencia en uno de los estudios de TC Televisión, en Guayaquil, obligando al personal de televisión y a los periodistas a tirarse al piso, encañonaron al presentador en la cabeza y los retuvieron mientras gritaban que tenía bombas. Dicho hecho obligó al presidente Daniel Noboa a declarar formalmente un conflicto armado interno en el país, catalogando las bandas criminales como objetivos legítimos.