"Se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho": el Vaticano da parte de cirugía al papa y confirma que León XIV fue diagnosticado con cáncer

El papa León XIV fue diagnosticado con una forma común de cáncer de pulmón después de que los médicos le extirparan un lóbulo inferior de su pulmón derecho en una cirugía el martes, informó el Vaticano en un boletín médico.

El pontífice de 71 años tiene adenocarcinoma pulmonar, con pruebas de tejido realizadas durante la operación confirmando lo que los médicos habían sospechado de los exámenes preparatorios.

El papa fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma el martes para una cirugía para eliminar un crecimiento en su pulmón que los médicos encontraron en un reciente chequeo de salud.

El Vaticano había dicho más temprano el martes por la noche que la cirugía había sido exitosa antes de proporcionar una actualización más detallada del cirujano principal del papa, el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica en el Gemelli.

"Con el fin de hacer que el procedimiento sea curativo, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho utilizando una técnica asistida por vídeo", indicó Margaritora.

La jefe cirugía torácica en el Gemelli precisó examen histológico intraoperatorio rápido confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, “como se había sospechado a partir de las pruebas preoperatorias”.

La cirugía del martes duró unos 90 minutos y fue exitosa sin complicaciones, dijo el Vaticano. El papa se ha despertado normalmente y está descansando en su habitación del hospital.

La declaración no proporcionó más detalles, pero se espera que León XIV permanezca en el hospital una semana

León XIV dejó el Vaticano antes de la cirugía poco antes de la 1 p.m. (1100 GMT) en Roma y fue visto saludando desde la parte trasera de un SUV negro mientras su convoy conducía unos 9 km (5,6 millas) al norte del Vaticano hasta los Géminis.

Al llegar al hospital, estrechó la mano de varios funcionarios, caminó frente a una multitud de simpatizantes, algunos de los cuales gritaron "Auguri" (mejores deseos) y se dirigió por la entrada principal.

El Vaticano dijo a principios de esta semana que se esperaba que el papa se recuperara en el hospital durante aproximadamente una semana. Todos sus eventos públicos han sido cancelados hasta el 20 de octubre.

León XIV, elegido por los cardenales del mundo en mayo de 2025, es relativamente joven para un líder de la Iglesia. Le gustan los deportes, incluido el tenis, y no se sabe que sea fumador o que haya tenido problemas de salud recientes.

El difunto papa Francisco, predecesor de León XIV, fue hospitalizado varias veces a medida que se volvía frágil en sus últimos años. Murió a los 88 años en abril de 2025.

El papa, que habló con una voz firme y clara en su único evento público el lunes, tiene una agenda muy ocupada. Debe hacer una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

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El Papa es la máxima autoridad terrenal para los 1.400 millones de católicos del mundo y no tiene un diputado que intervenga cuando está enfermo. Cuando un papa queda incapacitado, el negocio de la vasta burocracia del Vaticano continúa como de costumbre, retrasando cualquier decisión que requiera la aprobación papal.

Nacido en Chicago en 1955 como Robert Prevost, sirvió durante décadas como misionero y obispo en Perú antes de convertirse en papa. En 1985, cuando era un joven sacerdote, contrajo fiebre tifoidea en Chulucanas, Perú, y fue hospitalizado.