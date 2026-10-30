En video quedó registrada la dura lesión de Richard Ríos por la que se perdería la fecha FIFA con la Selección Colombia: salió en muletas

El mediocampista de la Selección Colombia, Richard Ríos, sufrió en las últimas horas una grave lesión durante un partido de la liga saudí.

El jugador cafetero fue blanco de una dura entrada disputando un partido con su equipo, Al Ittihad, ante Abha en la jornada 12 de la liga saudí.

Ríos se encontraba corriendo en la mitad del campo para recuperar el balón, pero, tras una caída, un rival alcanzó a tocarlo en el talón derecho para tumbarlo en el césped.

El jugador colombiano no pudo recuperarse y tuvo que dejar la cancha cuando transcurrían apenas tres minutos de juego.

En video quedó registrado el tenso momento y el sufrimiento del jugador que no paró de quejarse tras el golpe.

Incluso, Ríos tuvo que salir en muletas del escenario deportivo ante la grave lesión.

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Su equipo no ha comunicado oficialmente la gravedad de la lesión tras el encuentro que terminó empatado 1 a 1.

Hay alarmas en la Selección Colombia dado que el mediocampista es una de las piezas clave en el armado de Néstor Lorenzo.

Cabe resaltar que la Tricolor disputará dos encuentros ante Chile en la jornada FIFA a disputarse entre el 13 y el 17 de noviembre.

Es probable que el jugador tenga que perderse la doble jornada de la selección tricolor ante la gravedad de la lesión.