NTN24
Viernes, 30 de octubre de 2026
Viernes, 30 de octubre de 2026
Richard Ríos

En video quedó registrada la dura lesión de Richard Ríos por la que se perdería la fecha FIFA con la Selección Colombia: salió en muletas

octubre 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Richard Ríos | Foto: AFP
Richard Ríos | Foto: AFP
El jugador cafetero fue blanco de una dura entrada disputando un partido con su equipo, Al Ittihad, ante Abha en la jornada 12 de la liga saudí.

El mediocampista de la Selección Colombia, Richard Ríos, sufrió en las últimas horas una grave lesión durante un partido de la liga saudí.

El jugador cafetero fue blanco de una dura entrada disputando un partido con su equipo, Al Ittihad, ante Abha en la jornada 12 de la liga saudí.

o

Ríos se encontraba corriendo en la mitad del campo para recuperar el balón, pero, tras una caída, un rival alcanzó a tocarlo en el talón derecho para tumbarlo en el césped.

El jugador colombiano no pudo recuperarse y tuvo que dejar la cancha cuando transcurrían apenas tres minutos de juego.

En video quedó registrado el tenso momento y el sufrimiento del jugador que no paró de quejarse tras el golpe.

Incluso, Ríos tuvo que salir en muletas del escenario deportivo ante la grave lesión.

o

Su equipo no ha comunicado oficialmente la gravedad de la lesión tras el encuentro que terminó empatado 1 a 1.

Hay alarmas en la Selección Colombia dado que el mediocampista es una de las piezas clave en el armado de Néstor Lorenzo.

Cabe resaltar que la Tricolor disputará dos encuentros ante Chile en la jornada FIFA a disputarse entre el 13 y el 17 de noviembre.

Es probable que el jugador tenga que perderse la doble jornada de la selección tricolor ante la gravedad de la lesión.

Temas relacionados:

Richard Ríos

Arabia Saudita

Fútbol

Selección Colombia

Lesión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que no se olvide que han sido años en que Diosdado y Delcy se han reído del mundo": Isabel Díaz Ayuso a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

EE. UU. expulsa a diplomático cubano Richard Tur tras altercado en la ONU por intento de intimidación

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

"Proyectos de cooperación militar con EEUU permitieron a Colombia recuperar su democracia": analista Daniel Rico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Axios revela que "Trump dio luz verde en privado a Bukele para expandir el despliegue militar de El Salvador en Haití"

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi

Messi se encuentra en Europa para recibir un galardón por su trayectoria deportiva: lo que se conoce del reconocimiento

Yadier Molina, mánager de los Navegantes del Magallanes / Personas realizan vigilia por las víctimas de los terremotos en Venezuela - Fotos: X / EFE
LVBP

Yadier Molina, mánager de Magallanes, solidario con el pueblo guairense en la apertura de la LVBP

Cristiano Ronaldo entrenando con la Selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aparece en la lista de preconvocatoria de Portugal para la Nations League pese a abandonar la concentración semanas atrás

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia - Foto: EFE
Colombia

El registrador nacional de Colombia defiende las elecciones de 2026: "No hay ninguna duda frente al proceso electoral"

Momentos de tensión a las afueras de la corte, tras audicenica de Maduro y Flores - Fotos. AFP/EFE
audiencia

Momentos de tensión frente a la corte: Esto ocurrió tras la más reciente audiencia de Maduro

Régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán asegura que las negociaciones con Estados Unidos son "inútiles"

Verónica Alcocer y Gustavo Petro - Foto: EFE
Verónica Alcocer

El Departamento de Estado de EE. UU. se pronuncia sobre graves señalamientos contra Verónica Alcocer: "Estamos al tanto de los reportes"

Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi

Messi se encuentra en Europa para recibir un galardón por su trayectoria deportiva: lo que se conoce del reconocimiento

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump cuestiona el triunfo de Lula da Silva en Brasil y afirma que aplicaron el “manual de Joe Biden”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023