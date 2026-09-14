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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Pacto Histórico

CSJ abre indagación preliminar contra Iván Cepeda por financiación de consulta del Pacto Histórico

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El alto tribunal ordenó nuevas pruebas y declaraciones para esclarecer el origen y manejo de recursos.

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