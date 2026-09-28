GNB y PNB impidieron manifestación de trabajadores y estudiantes en el estado Zulia

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron el paso de una marcha integrada por profesores, trabajadores y estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ).

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El despliegue de seguridad se produjo en la Circunvalación 1, en el municipio San Francisco, donde fueron instalados equipos antimotines.

También frenaron la manifestación de jubilados y otros miembros de la sociedad civil, que buscaban llegar hasta la entrada del puente sobre el lago de Maracaibo.

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Bajo la consigna “salario digno ya”, los manifestantes reclamaron mejora salarial y la recuperación de las contrataciones colectivas.

Asimismo, cuestionaron las bonificaciones que reciben actualmente, ya que no son suficientes para cubrir el costo de la canasta básica.

Sobre el tema económico, recientemente el 85% de los venezolanos encuestados por la firma Hercon califica sus ingresos de "muy insuficientes".

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La medición, que toma en cuenta salarios, bonificaciones y otros ingresos, refleja la percepción de los ciudadanos sobre su capacidad económica para afrontar los gastos cotidianos.

El informe cualitativo de la firma encuestadora también plantea que el salario formal ha perdido capacidad como mecanismo de movilidad social, en un contexto en el que los hogares buscan otras fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades.

Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.