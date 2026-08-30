Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión fechada el 25 de junio

Cuenta de Nicolás Maduro en redes sociales publicó este domingo una supuesta foto suya fechada el 25 de junio desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.

Las fotografías están acompañadas de un mensaje por parte del exjefe del régimen de Venezuela y su esposa Cilia Flores.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", indica.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", agrega.

Además, envió un mensaje junto a Cilia: "Los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios".

Las imágenes se dan a conocer tras el histórico acuerdo petrolero entre el presidente de Estados Unidos, Dondal Trump, y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez.