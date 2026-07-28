Entre terrenos quemados y autos calcinados, habitantes de algunas localidades afectadas por los incendios en España recibieron el permiso de volver a sus hogares

En las últimas horas las autoridades de España levantaron las órdenes de evacuación en varias localidades que estaban en zona de peligro por los devastadores incendios que suman más de 120.000 hectáreas quemadas.

El Gobierno español mantiene desde la semana pasada la emergencia nacional por varios incendios en la región de Madrid, en dos provincias aledañas y en Castellón, en el este del país.

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El incendio de Ávila, al noroeste de Madrid, es el peor de la historia reciente del país.

Entre vehículos calcinados y terrenos totalmente quemados, en la localidad de Navas del Rey, al oeste de Madrid, sus habitantes pudieron regresar a sus hogares por orden de las autoridades en la zona.

Ada López, vicealcaldesa de Navas del Rey, afirmó que es difícil realizar una evaluación pero estima que unas "50 casas han sido quemadas y unas 50 han sido dañadas, que son recuperables".

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que España enfrenta "unas horas críticas", antes de un aumento de las temperaturas, acompañado de viento y brisas que podrían avivar de nuevo las brasas.

En Pelayos de la Presa, a unos 55 km al oeste de la capital, los días más duros del "monstruo", como los llama el alcalde, fueron jueves y viernes. Sin embargo, el humo, los confinamientos y el riesgo de reactivación persisten.

En Francia y en España, los fuegos son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación por la sequía y a las olas de calor excepcionales que se suceden desde junio, fruto del cambio climático.

"La alarma climática suena con fuerza, desde todas las direcciones", declaró el jefe de ONU Clima, Simon Stiell.

En territorio francés, los incendios han arrasado con 42.000 hectáreas (unas dos veces la ciudad de Buenos Aires) en el suroeste, cerca de Burdeos, "sigue estabilizado" a pesar de haberse registrado "14 reavivamientos del fuego" en las últimas horas.

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Durante la jornada otras 4.000 personas fueron desalojadas de alojamientos turísticos de Lacanau, que engrosan la lista de 220.000 evacuados desde el 22 de julio por este incendio, el peor desde 1949.

Desde enero ardieron 92.000 hectáreas en el país, un récord en 20 años, según datos satelitales del sistema europeo EFFIS.

Por su parte, para España la cifra se eleva a 207.000 hectáreas desde comienzos de año, muy cerca del máximo histórico.