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Sábado, 25 de julio de 2026
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Régimen venezolano

Así funciona estrategia del espejo usada por Delcy Rodríguez en Venezuela desde antes del 3 de enero

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La analista internacional Maibort Petit explicó que el régimen aprovecha el contexto actual para anunciar el retiro.

El régimen de Delcy Rodríguez anunció oficialmente el retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), cuando la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país continúa abierta.

La analista internacional Maibort Petit explicó que el régimen aprovecha el contexto actual, de serias críticas de Estados Unidos hacia el tribunal, para anunciar el retiro.

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"Están utilizando el planteamiento que ha hecho el secretario de Estado, Marco Rubio, en relación al debilitamiento de la Corte para aprovechar y salir", afirmó.

Petit señaló que existen investigaciones abiertas con "expedientes que sin duda alguna tienen un peso muy importante debido a que han sido, por ejemplo, entrevistadas las víctimas".

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La experta identificó lo que llamó la "estrategia del espejo" utilizada por Delcy Rodríguez y, en general, por el chavismo desde mucho antes del 3 de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro.

"Cuando ellos tienen la oportunidad de lanzar hacia afuera, buscan y reconfiguran en el enemigo cualquiera de las características que les caracterizan a ellos", explicó.

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