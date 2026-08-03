NTN24
Lunes, 03 de agosto de 2026
Lunes, 03 de agosto de 2026
Donald Trump
Programa: El Informativo

Ultimátum a Irán: Trump exige alcanzar un acuerdo sobre Ormuz y la desnuclearización del país

agosto 3, 2026
Por: Miguel Pedreros
El presidente norteamericano anunció que comenzaría una nueva ronda de conversaciones con el régimen de Irán

También le puede interesar

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

Ultimátum a Irán: Trump exige alcanzar un acuerdo sobre Ormuz y la desnuclearización del país

Sindicatos venezolanos en la calles - Foto referencia: EFE
Diálogos Venezuela

“Es una falta de respeto al pueblo venezolano”: sindicatos cuestionan el diálogo en Venezuela

Estados Unidos respalda diálogos en Venezuela / FOTO: Canva
Diálogos Venezuela

Estados Unidos reitera su respaldo al diálogo político en Venezuela: “Este proceso contribuye al plan de 3 fases”

Atentado terrorista en Cúcuta - Foto EFE
Violencia en Colombia

"Colombia es el noveno país en el mundo con más atentados terroristas en el mundo, por encima de Israel": experto en seguridad

Pedro Sánchez - Foto: EFE
Pedro Sánchez

“Es un auténtico escándalo”: eurodiputado del partido Vox, sobre el video de Pedro Sánchez

Jorge Rodríguez habla durante una reunión con la exdiputada Dinorah Figuera en Caracas-Foto: EFE
Diálogos Venezuela

Así estará integrada la comisión técnica política del régimen y la oposición venezolana para el diálogo en Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Es un auténtico escándalo”: eurodiputado del partido Vox, sobre el video de Pedro Sánchez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Ultimátum a Irán: Trump exige alcanzar un acuerdo sobre Ormuz y la desnuclearización del país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio habla sobre elecciones en Venezuela: "En algún momento tiene que haber una transición"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Al cierre de la administración Petro, nueve familias siguen esperando el regreso de sus seres queridos, secuestrados por grupos armados ilegales

Omar González, diputado venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Diálogos Venezuela

“Estamos cansados de las promesas”: diputado Omar González sobre los diálogos con el régimen venezolano

Patrullero sobreviviente al atentado en Cúcuta / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

El desgarrador testimonio de un patrullero que sobrevivió al ataque terrorista en Cúcuta perpetrado por el ELN

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y de financiar protestas radicales en el país

Más de Actualidad

Ver más
Así fue heroico rescate de 25 gatos que quedaron sepultados en un centro comercial tras sismo en Japón - Referencia Canva
Japón

Así fue el impactante rescate de 25 gatos que quedaron sepultados en un centro comercial tras terremoto en Japón

Bombardeo ruso en región ucraniana de Dnipropetrovsk - Foto AFP
Rusia

Rusia intensifica ataques sobre Dnipropetrovsk con casi 30 bombardeos en un solo día

Impactantes imágenes de los nuevos ataques de EEUU al régimen de Irán - Foto captura
Ataques

Impactantes imágenes nocturnas de los intensos ataques de EEUU hacia objetivos del régimen de Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Colombia (AFP)
Selección Colombia

FIFA publica ranking de rendimiento de los jugadores en el Mundial: ningún colombiano aparece entre los primeros 30

Lionel Messi y Lamine Yamal (AFP)
Mundial 2026

Este fue el camino recorrido por España y Argentina para llegar a la final: Cabo Verde logró importante hazaña contra ambos equipos

Rene Higuita - AFP / Vozinha - EFE
René Higuita

Esta es la razón por la que René Higuita y Vozinha estaban juntos: "Iba a hacer el escorpión, pero es muy difícil"

Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 en el Citizens Bank Park de Filadelfia - EFE
Juego de las Estrellas

Venezuela y su cuota latina en el Juego de Estrellas de la MLB 2026: estos son los convocados

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol - Foto: EFE
Conmebol

Conmebol se pronunció sobre polémica propuesta de Gianni Infantino de permitir inversión privada en torneos FIFA: "La prioridad será siempre el fútbol"

Así fue heroico rescate de 25 gatos que quedaron sepultados en un centro comercial tras sismo en Japón - Referencia Canva
Japón

Así fue el impactante rescate de 25 gatos que quedaron sepultados en un centro comercial tras terremoto en Japón

Selección de Italia - Foto: EFE
Italia

La Selección de Italia descarta a exjugador como entrenador y desata crisis interna que podría provocar la salida temprana de Paolo Maldini

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023