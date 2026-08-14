Mientras se producen algunas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tres pescadores del estado Falcón fueron condenados a seis años de prisión bajo cargos de "terrorismo"

Tres jóvenes del estado Falcón, Roberto Pérez, Rafael Guédez y Olbis Dirinot, fueron condenados a seis años de prisión por el Tribunal Primero de Juicio con competencia en terrorismo.

VEA TAMBIÉN Revelan las primeras imágenes de varios excarcelados en Venezuela tras la primera ronda de conversaciones entre el régimen y la AN 2015 o

Los tres fueron detenidos el 20 de septiembre de 2024, cuando regresaban de sus labores de pesca. La sentencia se conoció casi dos años después de su arbitraria detención.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) cuestionó la decisión judicial y señaló que durante el proceso no se habrían presentado pruebas suficientes en contra de los jóvenes.

VEA TAMBIÉN A 'cabildo abierto': Ciudadanos del estado Portuguesa piden intervenir a la Policía de la región por múltiples testimonios de abuso de autoridad o

La organización también denunció presuntas irregularidades y falta de garantías legales.

La condena trascendió en medio de los anuncios oficiales relacionados con una renovación del sistema judicial y del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, se dio a conocer el mismo día en que varios presos políticos fueron excarcelados en Venezuela, tras la primera ronda de negociaciones entre el régimen y la AN 2015.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.