"Seguiremos enfocados en salvar vidas y luego seguiremos con la fase dos del plan para Venezuela": encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo que continúa la fase de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras los terremotos que devastaron la zona costera del país suramericano.

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“El enfoque sigue siendo en salvar vidas con la misión de búsqueda y rescate y así continuará siendo hasta que el gobierno venezolano tome la decisión”, dijo Barrett.

Respecto a los ingresos petroleros, el funcionario de la Casa Blanca dijo que seguirán fluyendo para la recuperación del país.

"El costo de la recuperación será elevado. Afortunadamente, el terremoto no afectó el sector petrolero y gasífero de Venezuela”, remarcó.

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A su vez, mencionó que, a pesar del terremoto, el plan de tres fases para Venezuela permanece intacto.

"La fase de recuperación económica se ve un poco distinta después del terremoto, pero ya la recuperación había empezado. Seguiremos enfocados en salvar vidas y luego seguiremos con la fase dos del plan para Venezuela”, argumentó.

Al ser consultado sobre la politización de la tragedia por parte de Delcy Rodríguez, Barrett evitó responder de forma concisa.

"He hablado con muchas ONG y ellos no han informado problemas significativos en cuanto a la llegada de asistencia. Nos sentimos confiados en que los suministros están llegando a las comunidades que lo necesitan. Puedo decir con confianza que las autoridades locales han cumplido con las solicitudes para la respuesta humanitaria”, pronunció.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.