Delcy Rodríguez envía nuevo mensaje sobre los terremotos en Venezuela y anuncia "duelo nacional por siete días"

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió este miércoles un nuevo mensaje sobre los terremotos que devastaron gran parte del país sudamericano el pasado miércoles y anunció un "Duelo Nacional por siete días".

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"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas", dijo Rodríguez.

El mensaje de Rodríguez fue publicado en una imagen en sus redes sociales una semana después de que tuviera lugar la que ha sido considerada desde varios sectores como una catástrofe nacional que ha dejado miles de damnificados.

"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p. m. de hoy (miércoles)", dice la imagen subida por la jefe interina del régimen venezolano.

Rodríguez añadió en el mensaje con una cinta de luto posada sobre una bandera de Venezuela: "En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos".

La medida de quien fue vicepresidente de Nicolás Maduro antes de la captura y extracción de este —junto a su esposa Cilia Flores— por parte de Estados Unidos, se produce en medio de los cuestionamientos a las cifras que el régimen que lidera ha proporcionado sobre las víctimas de la tragedia.

El martes, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen, actualizó el número de víctimas fatales a 1.943 en un mensaje divulgado en la televisión pública.

El número de heridos, según señaló en las mismas declaraciones del balance del martes, se elevó a 10.571, mientras que aseguró que un total de 6.461 personas fueron rescatadas.

Entretanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aproximado a 50.0000 el número de desaparecidos luego de la tragedia, mientras que otras plataformas y oenegés como Provea estiman que son más de 67.000.

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Según el anuncio de Rodríguez, el "Duelo Nacional" terminaría el miércoles 8 de julio a las 6:00 p.m. locales, cuando se cumplirían dos semanas desde los fuertes movimientos telúricos consecutivos de 7,2 y 7,5.