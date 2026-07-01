Trump dice que avanzan "muy bien" los diálogos con el régimen iraní mientras este advierte que cualquier amenaza "recibirá una respuesta inmediata y poderosa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que "avanzan muy bien" las conversaciones para lograr un acuerdo de paz con el régimen de Irán, mientras este advirtió que cualquier amenaza recibirá de su parte una respuesta "inmediata y poderosa".

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Las declaraciones de Trump se produjeron en diálogo con la prensa justo antes de que abordara su nuevo avión Air Force One, regalado por Catar, para un viaje a Dakota del Norte.

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"La desnuclearización de Irán avanza bien. Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos", dijo Trump. "Los golpeamos muy fuerte", pero las negociaciones avanzan "muy bien", agregó.

El presidente señaló además que su delegación y la de la dictadura de los ayatolás "han mantenido reuniones muy productivas". "Ya veremos", pronunció con expectativa.

Estados Unidos y el régimen de Irán, cabe resaltar, mantuvieron conversaciones técnicas el miércoles en Doha, la capital de Catar, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el flujo de buques a través del estrecho de Ormuz y lograr un alto el fuego duradero.

El yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff se reunieron con el primer ministro de Catar, uno de los mediadores en las conversaciones junto con Pakistán, para sentar las bases de las negociaciones.

Respuesta "inmediata y poderosa"

El régimen de Irán, por su parte, advirtió que dará una "respuesta inmediata y poderosa" a cualquier amenaza contra su pueblo, aseveró el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, en una publicación en X el miércoles.

Asimismo, recalcó la exposición pública del acuerdo y los compromisos de Estados Unidos para detener los ataques de Israel en el Medio Oriente contra el régimen de Irán y contra el grupo terrorista Hezbolá.

"Los términos del Memorando de Entendimiento de Islamabad son cristalinos y públicos para que todos los vean. El presidente Donald Trump ha comprometido a Estados Unidos a amordazar a sus mascotas en Tel Aviv. Si ignoran a su amo, Irán les dará una lección", amenazó Araqchi.

El canciller del régimen iraní agregó: "Cualquier amenaza contra nuestro pueblo y liderazgo recibirá una respuesta inmediata y poderosa".

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Es importante mencionar que la publicación de Araqchi en X estaba adjunta a los comentarios del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en los que afirmaba que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, estaba "marcado para morir".