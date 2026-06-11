Procuraduría de Colombia suspende a congresista que solicitó apartar de su cargo al presidente Petro y también a otro representante por participar en política

La Procuraduría General de Colombia suspendió provisionalmente a la congresista y presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, quien este miércoles pidió a través de un auto apartar de su cargo al presidente Gustavo Petro por su supuesta participación en política durante la campaña electoral.

“Abrir investigación disciplinaria en contra de Gloria Elena Arizabaleta Corral en su condición de representante a la cámara, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, dice el documento oficial.

Además, el organismo disciplinario ordenó “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de representante a la Cámara hasta el 20 de julio de 2026 que culmina el periodo constitucional para el cual fue electa, 2022 -2026″.

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“La continuación de Gloria Elena Arizabaleta Corral, en el ejercicio del cargo de representante a la Cámara y por tal virtud presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, conlleva a poner en riesgo el reconocimiento de la dignidad humana”, resaltó la Procuraduría.

Al mismo tiempo, la Procuraduría suspendió al congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, por su participación en política. El parlamentario podrá regresar a su cargo hasta después de la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

"Suspender provisionalmente a Agmeth José Escaf Tijerino, desde la fecha de expedición de este proveído hasta el próximo 21 de junio del 2026, conforme a las motivaciones señaladas en la parte motiva de esta providencia. La presente decisión se remitirá de inmediato, previa comunicación de la decisión al afectado, al despacho del procurador general de la nación, para los efectos propios de la consulta.", indicó.