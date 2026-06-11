NTN24
Jueves, 11 de junio de 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
Suspensión

Procuraduría de Colombia suspende a congresista que solicitó apartar de su cargo al presidente Petro y también a otro representante por participar en política

junio 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
La congresista no podrá ejercer funciones parlamentarias hasta que termine su periodo legislativo el 20 de julio próximo.

La Procuraduría General de Colombia suspendió provisionalmente a la congresista y presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, quien este miércoles pidió a través de un auto apartar de su cargo al presidente Gustavo Petro por su supuesta participación en política durante la campaña electoral.

“Abrir investigación disciplinaria en contra de Gloria Elena Arizabaleta Corral en su condición de representante a la cámara, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, dice el documento oficial.

Además, el organismo disciplinario ordenó “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de representante a la Cámara hasta el 20 de julio de 2026 que culmina el periodo constitucional para el cual fue electa, 2022 -2026″.

o

“La continuación de Gloria Elena Arizabaleta Corral, en el ejercicio del cargo de representante a la Cámara y por tal virtud presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, conlleva a poner en riesgo el reconocimiento de la dignidad humana”, resaltó la Procuraduría.

Al mismo tiempo, la Procuraduría suspendió al congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, por su participación en política. El parlamentario podrá regresar a su cargo hasta después de la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

o

"Suspender provisionalmente a Agmeth José Escaf Tijerino, desde la fecha de expedición de este proveído hasta el próximo 21 de junio del 2026, conforme a las motivaciones señaladas en la parte motiva de esta providencia. La presente decisión se remitirá de inmediato, previa comunicación de la decisión al afectado, al despacho del procurador general de la nación, para los efectos propios de la consulta.", indicó.

Temas relacionados:

Suspensión

Gustavo Petro

Congresistas

Procuraduría

Elecciones en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende ser extendido por el Rodrigato": experto advierte sobre la crisis en el Arco Minero de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Política

Ver más
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: AFP
Elecciones en Perú

Avanzan las elecciones en Perú para que los ciudadanos escojan en un reñido balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a su noveno presidente en 10 años

Xi Jinping recibe en Pekín al presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

"La relación va a ser mejor que nunca": el mensaje de Trump a Xi Jinping en histórico encuentro entre los dos mandatarios en Pekín

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente": gobernador de Antioquia tras elecciones en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Messi - AFP
Lionel Messi

Se encienden las alarmas a pocos días del Mundial: Messi deja el campo con aparentes molestias en la MLS

Muere a los 56 años la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora de "Persépolis" - AFP
Artistas

Muere "de tristeza" a los 56 años la artista Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película 'Persépolis'

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Maduro

"A EE. UU. no le interesan mucho los crímenes de Saab, sino que sea un testigo en el caso contra Maduro": Zair Mundaray sobre deportación anunciada por el régimen

Alex Saab y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Álex Saab

"Los hermanos Rodríguez están dispuestos a lo que sea para salvarse": analista sobre entrega de Alex Saab a los Estados Unidos

Ataque de Israel en Líbano - Captura de video
Líbano

Israel difundió video del momento en el que la Fuerza Aérea atacó y eliminó a un grupo de terroristas de Hezbolá que iban en un vehículo

Maluma | Foto EFE
Maluma

Maluma ofrece este jueves concierto gratuito en esta ciudad por el lanzamiento de su nuevo álbum: esta es la hora y fecha

Gustavo Petro y James Rodríguez | Foto: EFE
Gustavo Petro

El ambiguo mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez tras la respuesta del futbolista a su hija Antonella: "primero la unidad de Colombia y la paz"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre