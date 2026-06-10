"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

A once días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, una polémica decisión sacude el panorama político nacional.

TE PUEDE INTERESAR:

Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara de Colombia y presidente de la Comisión de Acusaciones, propuso suspender provisionalmente del cargo al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio de 2026, alegando presunta intervención en política en medio de la campaña electoral.

El documento, dado a conocer este lunes, establece textualmente: "Resuelve, primero, suspender provisionalmente el ejercicio del cargo al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República, hasta el 21 de junio de 2026, a las 4 PM".

Posteriormente, Arizabaleta aclaró que se trata de un borrador que debe someterse "a la consulta en pleno de la Comisión de Acusación" conforme al artículo 217 de la ley 1952 de 2019.

Por su parte, el presidente Petro rechazó la iniciativa, argumentando que la Comisión de Acusaciones no tiene facultades para suspender a un presidente.

"Yo no soy de la tesis de que un congresista no

VEA TAMBIÉN "Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico o

puede hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, pero cuando la vuelve una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal", afirmó.

Al respecto, en entrevista con La Noche de NTN24, el congresista Óscar Villamizar, representante a la Cámara por el Centro Democrático y miembro de la Comisión de Acusaciones, calificó la situación como "triquiñuelas" para "generar en la imagen de Gustavo Petro una solidaridad desmedida por una decisión judicial".

Agregó que el objetivo sería permitir que Petro participe directamente en campaña, beneficiando al candidato oficialista Iván Cepeda. “Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de los colombianos”, afirmó.

Según el abogado constitucionalista Germán Calderón España, asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella, se trata de un “prevaricato evidente”.

"Abiertamente se denota que hay una confabulación. Una representante del mismo pacto histórico lo suspende y él hace todos los discursos que ya conocemos de él que son mentirosos y traicioneros", señaló Calderón.

El jurista explicó que "el auto mediante el cual la representante Arizabaleta suspende al presidente Petro es un auto de sustanciación", que solo da impulso procesal y no puede resolver asuntos trascendentales como la suspensión presidencial.

"La Comisión de Acusaciones únicamente investiga y acusa. Después la plenaria de la Cámara y el Senado son los pertinentes en tomar la decisión", precisó Villamizar, quien recordó que, durante el caso del Cartel de la Toga, fue el Senado quien levantó el fuero de los magistrados investigados.

“Los colombianos no vamos a caer en esa trampa y estamos listos, no solo para acabar con este mal trámite de Comisión de Acusaciones sino para denunciar a todos aquellos que se presten para que esto se haga una realidad”, agregó.