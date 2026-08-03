Spider-Man: “Brand New Day arrasa en taquilla global con 927 millones de dólares y firma el segundo mejor estreno de la historia del cine

El héroe arácnido volvió a demostrar su poderío absoluto en las salas de cine de todo el mundo. “Spider-Man: “Un nuevo día”, la más reciente entrega de Marvel Studios y Sony Pictures, recaudó la impresionante cifra de 927 millones de dólares a nivel mundial en el fin de semana de su estreno.

Posicionándose como el segundo debut de todos los tiempos, únicamente por detrás de “Avengers: Endgame”.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Zendaya y Mark Ruffalo, la cinta se convirtió de inmediato en el estreno más taquillero de 2026.

Además del arrollador éxito comercial, el largometraje obtuvo un respaldo masivo por parte de la crítica y los espectadores, registrando un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación de “A” en CinemaScore.

Del total de la recaudación inicial, 355 millones de dólares corresponden a la taquilla en Estados Unidos y Canadá, mientras que 572 millones de dólares provinieron de los mercados internacionales.

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China se consolidó como el territorio extranjero más importante para la película, aportando 121 millones de dólares. A la gran taquilla asiática le siguieron mercados clave como el Reino Unido (49 millones), México (38 millones) e India (31 millones).

"Es un estreno verdaderamente fenomenal. Este debut refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen manteniendo con los fans de todo el mundo", destacó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en declaraciones concedidas a Variety.

La llegada de Tomo Holland al papel de Peter Parker en 2017 ha marcado un crecimiento sostenido en la taquilla global, convirtiéndose en uno de los actores con mayor capacidad de convocatoria de la industria actual.

En tan solo un fin de semana, la nueva entrega del trepamuros logró superar la cifra global acumulada durante dos semanas por ‘La Odisea’, que contabiliza 911,3 millones de dólares a nivel mundial.

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El panorama de la taquilla global de la temporada se completa con el hito de ‘Toy Story 5’, que ya sobrepasó la barrera de los mil millones de dólares ($1.065 millones), mientras que ‘Minions & Monsters’ acumula 449 millones de dólares y la cinta animada ‘Moana’ se queda rezagada frente a las expectativas con 261 millones de euros.