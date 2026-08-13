Corpoelec envía mensaje de texto confirmando racionamientos eléctricos de 6 horas en el interior de Venezuela
La Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec) confirmó este jueves mediante mensajes de texto racionamientos eléctricos de hasta 6 horas en varias regiones del interior de Venezuela.
Esta medida representa un incremento de una hora adicional en comparación con el esquema de cortes previos, justificado por la estatal debido a una "demanda alta".
Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.
La jefe encargada del régimen le solicitó a la población el "uso racional de la electricidad y el agua ante el impacto pronosticado del fenómeno climático".
A través de una reunión transmitida por la estatal VTV, la política chavista sostuvo además que hay “planes específicos” para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas.
Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.
El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.