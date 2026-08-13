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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Corpoelec

Corpoelec envía mensaje de texto confirmando racionamientos eléctricos de 6 horas en el interior de Venezuela

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Una mujer observa a oscuras su teléfono en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Una mujer observa a oscuras su teléfono en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Esta medida representa un incremento de una hora adicional en comparación con el esquema de cortes previos, justificado por la estatal debido a una "demanda alta".

La Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec) confirmó este jueves mediante mensajes de texto racionamientos eléctricos de hasta 6 horas en varias regiones del interior de Venezuela.

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Esta medida representa un incremento de una hora adicional en comparación con el esquema de cortes previos, justificado por la estatal debido a una "demanda alta".

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

La jefe encargada del régimen le solicitó a la población el "uso racional de la electricidad y el agua ante el impacto pronosticado del fenómeno climático".

A través de una reunión transmitida por la estatal VTV, la política chavista sostuvo además que hay “planes específicos” para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas.

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Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

 

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