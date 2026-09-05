Directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja Colombiana hace balance sobre terremoto que afectó al país: "Esta emergencia es enorme"

Marylin Bonfante Zarate, directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja Colombiana, dialogó con el programa Mujeres de NTN24 sobre el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia y cobró la vida de cientos de personas. "Esta emergencia es enorme. Es enorme la cobertura del impacto", afirmó.