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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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Terremoto en Colombia
Programa: Mujeres de Ataque

Directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja Colombiana hace balance sobre terremoto que afectó al país: "Esta emergencia es enorme"

septiembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Marylin Bonfante Zarate, directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja Colombiana, dialogó con el programa Mujeres de NTN24 sobre el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia y cobró la vida de cientos de personas. "Esta emergencia es enorme. Es enorme la cobertura del impacto", afirmó.

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