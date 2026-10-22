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Jueves, 22 de octubre de 2026
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estado de derecho

Venezuela ocupa de nuevo el último lugar en el Índice de Estado de Derecho

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre sostiene un cartel en una vigilia para orar por la liberación de los presos políticos en Venezuela. - Foto: EFE
Un hombre sostiene un cartel en una vigilia para orar por la liberación de los presos políticos en Venezuela. - Foto: EFE
El estudio señaló que el 62% de los países evaluados empeoró sus resultados durante el último año.

Venezuela ocupó nuevamente el último lugar del Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por el World Justice Project (WJP).

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El informe, el cual evaluó a 143 países, advierte sobre retrocesos en las libertades civiles, la independencia judicial y los controles al poder gubernamental.

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El estudio señaló que el 62% de los países evaluados empeoró sus resultados durante el último año.

Entre los principales problemas, "se identificaron restricciones a las libertades, la influencia de los gobiernos sobre los tribunales y el debilitamiento de los mecanismos de supervisión institucional".

El Estado de derecho es un modelo de orden político en el que todas las personas, los ciudadanos, las instituciones y los propios gobernantes están sometidos a leyes escritas, públicas y aplicadas de forma imparcial.

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Según el World Justice Project, este sistema "garantiza la rendición de cuentas, una legislación justa, un gobierno abierto y una justicia accesible".

En Venezuela, la ruptura profunda y generalizada del Estado de derecho se intensificó por la dictadura aún existente.

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