Venezuela ocupa de nuevo el último lugar en el Índice de Estado de Derecho
Venezuela ocupó nuevamente el último lugar del Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por el World Justice Project (WJP).
El informe, el cual evaluó a 143 países, advierte sobre retrocesos en las libertades civiles, la independencia judicial y los controles al poder gubernamental.
El estudio señaló que el 62% de los países evaluados empeoró sus resultados durante el último año.
Entre los principales problemas, "se identificaron restricciones a las libertades, la influencia de los gobiernos sobre los tribunales y el debilitamiento de los mecanismos de supervisión institucional".
El Estado de derecho es un modelo de orden político en el que todas las personas, los ciudadanos, las instituciones y los propios gobernantes están sometidos a leyes escritas, públicas y aplicadas de forma imparcial.
Según el World Justice Project, este sistema "garantiza la rendición de cuentas, una legislación justa, un gobierno abierto y una justicia accesible".
En Venezuela, la ruptura profunda y generalizada del Estado de derecho se intensificó por la dictadura aún existente.