SpaceX alcanza un hito histórico al poner la Starship en órbita terrestre durante su catorceava prueba de vuelo

La compañía aeroespacial SpaceX logró poner en órbita terrestre su nave espacial Starship durante el decimocuarto vuelo de prueba del programa, hito técnico que afianza las capacidades de la empresa de Elon Musk para desarrollar un sistema de transporte espacial de capacidad pesada y reutilización total.

El cohete despegó a las 8:49 hora local desde las instalaciones de Starbase, ubicadas en el sur del estado de Texas, superando las fases iniciales de propulsión antes de ejecutar la maniobra de inserción orbital.

A diferencia de los lanzamientos anteriores que siguieron trayectorias suborbitales controladas, la presente misión fue diseñada para alcanzar una altitud de 275 kilómetros y completar alrededor de seis órbitas alrededor del planeta durante un periodo estimado de casi diez horas.

Para sostener el vuelo en caída libre continua a más de 28.000 kilómetros por hora, la nave ejecutó con precisión sus impulsos laterales, proyectando un posterior descenso y aterrizaje controlado sobre las aguas del océano Pacífico, al oeste de las costas de Chile.

“Este hito enorme demuestra la madurez operativa del sistema. Alcanzar y mantener una órbita estable depende de la velocidad que conserve la nave; con la aceleración adecuada, la curvatura de la Tierra se aleja a un ritmo equivalente a la atracción gravitatoria, permitiendo consolidar la trayectoria requerida para misiones de larga distancia”, destacaron los ingenieros de SpaceX durante la transmisión oficial.

El vuelo operacional incluyó por primera vez la liberación de carga útil especializada, desplegando con éxito un lote de 26 satélites Starlink V3, cada una de estas unidades satelitales cuenta con capacidad para añadir 26 Terabits por segundo a la constelación de comunicaciones, multiplicando por veinte la transferencia de datos ofrecida por misiones previas.

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Los datos recopilados durante la misión permitirán a la compañía y a las agencias asociadas validar el diseño estructural de la nave frente a temperaturas extremas, consolidando la arquitectura que se emplea en las futuras misiones tripuladas e interplanetarias.