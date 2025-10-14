Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

Los periodistas que siguen haciendo su trabajo en Venezuela debían saber, según la lógica del régimen, que la noticia mundial del pasado viernes: el Nobel de la Paz a María Corina Machado, debía silenciarse.

VEA TAMBIÉN Medios venezolanos censuraron el Nobel de la Paz para María Corina Machado: Régimen vigiló de cerca a las cadenas que sobreviven o

Como el Nobel hace historia al ser entregado por primera vez a una venezolana, y por segunda vez a una mujer en América Latina, naturalmente algunos comunicadores lo mencionaron en sus espacios.

Esto provocó que el régimen llamara directamente, y no a través del órgano censor CONATEL, a los dueños de los medios y ordenara una sanción temporal o definitiva del periodista.

Son los casos, por ejemplo, de los muy populares Luis Olavarrieta y Shirley Varnagui, de la cadena radial Unión Radio que se escucha en todo el país.

Sus seguidores se quedaron esperando que se pararan frente al micrófono e hicieran sus programas, de los más escuchados en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Maduro cierra la embajada de Venezuela en Noruega tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado o

No hubo explicación a la audiencia y otras voces tomaron sus lugares e hicieron el programa. Como si nada.

Este martes el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa emitió un comunicado donde denunció el acoso y advierte que el periodismo no puede seguir siendo castigado por informar.

Pero además informó que las amenazas se extendieron contra aquellos espacios que informaron sobre el atentado en Bogotá a los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez. Un hecho que conmovió a la opinión pública y puso en alerta a los refugiados en otros países.

"El SNTP alerta sobre nuevas y graves manifestaciones de censura en circuitos radiales con presencia en todo el pais, las cuales han derivado en amenazas y suspensión temporal de periodistas por el abordaje de temas de evidente interés público", aunque tampoco expuso nombres, pues no era necesario.

"En esta secuencias de hechos que protestamos, se encuentra la prohibición de referirse al atentado contra dos activistas venezolanos exiliados en Colombia, ocurrido ayer en Bogotá. Antes, habíamos confirmado las represalias contra periodistas tras mencionar en sus espacios el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

"Estos hechos constituyen una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de todos y todas a estar informadas. Tales decisiones reflejan el avance de una censura que busca borrar de la agenda pública los temas que incomodan al poder", advierte.

El SNTP "rechaza toda práctica que imponga vetos, silencie voces o limite la posibilidad de analizar hechos relevantes de la vida nacional. La censura, sea por imposición directa o por miedo a represalias, constituye una forma de violencia contra el periodismo". Además reitera su solidaridad con los colegas afectados y ratifica su compromiso en la defensa del ejercicio libre, digno y responsable del periodismo en Venezuela.