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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Fallecimiento

Murió Kimmarie Johnson, actriz de 'Beverly Hills, 90210'

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Lazo negro (símbolo de luto) / Kimmarie Johnson, actriz y modelo - Fotos: Pexels / Instagram
Lazo negro (símbolo de luto) / Kimmarie Johnson, actriz y modelo - Fotos: Pexels / Instagram
La noticia fue confirmada por su sobrina, Rhonda Scott.

La actriz y modelo de Estados Unidos, Kimmarie Johnson, murió el pasado miércoles 4 de noviembre a sus 50 años.

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La artista falleció luego de permanecer varios días hospitalizada por una emergencia médica ocurrida en su residencia de Los Ángeles, California (EE. UU.).

Específicamente, Johnson sufrió un aneurisma ventricular el pasado 27 de octubre y fue trasladada de urgencia al Hospital Cedars-Sinai, donde finalmente falleció días después.

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La noticia fue confirmada por su sobrina, Rhonda Scott.

Johnson participó en la reconocida serie juvenil 'Beverly Hills, 90210', donde interpretó al personaje de 'Judy'.

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Asimismo, formó parte del elenco de la comedia 'Hey, ¿dónde está mi auto?' ('Dude, Where's My Car?').

En el mundo empresarial, fue la fundadora de SkinGlow by Kimmarie, una compañía de venta minorista y consultoría de productos para el cuidado de la piel.

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