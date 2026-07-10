Comida de Colombia y Venezuela fue elegida por autoridad de Florida dentro de prestigiosa selección gastronómica para revista internacional

La comida de Colombia y Venezuela aparece dentro de una importante selección gastronómica de Experience Kissimmee, la autoridad oficial de turismo del condado de Osceola en Florida que está desarrollando una nueva edición de la 'Ruta de sabores Latinos' incluida en la revista en línea Atlas Obscura.

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Se trata de una iniciativa con la que se busca resaltar el legado gastronómico hispano y latino del condado con la selección de 40 restaurantes representativos.

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La gastronomía sudamericana no fue la excepción dentro de ese listado y 'La Estación Colombiana', un restaurante que ofrece comida típica del país, figura en la prestigiosa selección.

Dentro de las especialidades de dicho lugar, dadas a conocer por la autoridad, se encuentran la bandeja típica, carne asada, churrasco, chuleta valluna, picada para compartir, además de empanadas, chorizo y chicharrón con arepa.

Todos esos elementos culinarios, cabe resaltar, son una representación oficial de la abierta variedad en cocina que representa al país cafetero, y se suma a la comida de la región que se destacó para la ruta gastronómica.

En cuanto a la comida venezolana, el restaurante elegido fue 'Pa’ Paraguana', un lugar en el que se ofrecen empanadas típicas de Venezuela, consideradas un pilar de la gastronomía nacional.

Además de ofrecer más de 59 variedades disponibles de empanadas, en el restaurante también hay postres típicos del país que hacen parte de la experiencia.

La selección también incluyó lugares temáticos inspirados en la gastronomía latinoamericana a nivel general, así como restaurantes con platos puertorriqueños, mexicanos, brasileños y dominicanos.

Además del mapa interactivo que reúne los 40 establecimientos —que también incluyen cafés— en la Ruta de Sabores Latinos hay incluye contenido adicional que explica la historia, la gastronomía y la relevancia cultural de cada lugar.

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Dentro de ese contenido están incluidas recetas como la Reina Pepiada, o la 'Curvy Queen' venezolana además de la serie gastronómica Culinary Innovators, que presenta historias de los lugares y su representación.