Captura de presunto capo pedido en extradición se hizo viral: fue arrestado cuando estaba en un gimnasio ubicado en exclusivo sector de Medellín

Las autoridades de Medellín (Colombia) capturaron a un presunto capo que tiene pedido de extradición de Estados Unidos. El ciudadano canadiense fue arrestado cuando estaba en un gimnasio ubicado en exclusivo sector de la ciudad.

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De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad, el ciudadano norteamericano es señalado por su “presunta participación en delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes y armas”.

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Su arresto se dio gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, a través de las direcciones de Antinarcóticos y de Investigación Criminal e Interpol, que lo detuvo en el centro comercial El Tesoro.

Las imágenes de su arresto se viralizaron mediante las redes sociales y muestran el operativo al interior de un gimnasio ubicado en dicha zona exclusiva de la capital del departamento de Antioquia.

Las grabaciones dejan en evidencia cómo un importante número de agentes se tomaron el lugar y arrestaron al sujeto, quien se ve en el piso mientras es sometido por las autoridades.

El hombre, conocido con los alias de “Gillani” o “William Milles”, habría ingresado a Colombia durante 2025 utilizando documentos de identidad presuntamente falsificados, según las autoridades de Medellín.

Por otro lado, se reportó que el sujeto es requerido por la Policía Provincial de Ontario, Canadá, por incumplir las condiciones de libertad condicional derivadas de una condena de 10 años de prisión.

En 2024, “Gillani” o “William Milles” fue arrestado en Miami, Estados Unidos, debido a que habría participado en delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas.

Para diciembre de 2025, el hombre fue acusado por el Departamento de Justicia por una presunta conspiración para el traslado de más de 100 armas de fuego desde Florida hacia Canadá.

La captura en Colombia se produjo en el marco de la estrategia Esmeralda Plus y de las acciones de cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.