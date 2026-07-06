"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos llegaría a un acuerdo con el régimen Irán o terminaría "el trabajo", en una nueva advertencia de acción militar contra el régimen de Irán, cuyos desafíos a Washington parecen no cesar con el funeral del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

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"Nuestra gran Armada, que ha impuesto el mayor bloqueo jamás visto, no dejó pasar ningún barco en dos meses, y luego levantamos el bloqueo porque estamos cerca de llegar a un acuerdo, vamos a ganar de una forma u otra, o llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo", expresó Trump.

Según el mandatario de Estados Unidos, cuyas declaraciones se produjeron en medio de un pronunciamiento a los periodistas desde el Despacho Oval, "no será difícil terminar el trabajo" realizado por las fuerzas de Estados Unidos contra la dictadura de los ayatolás.

Sin embargo, Trump dejó claro que espera que las conversaciones continúen con éxito: "Prefiero llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas", dijo, en referencia a un número cercano al de la población de Irán (93.1 millones según el Fondo de Población de las Naciones Unidas).

Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos y el régimen de Irán concluyeron la semana pasada sin ninguna señal pública de avances hacia una paz duradera, a pesar de un alto el fuego de 60 días destinado a crear un espacio para la diplomacia tras los ataques cruzados.

"Podemos derribar sus puentes en una hora, podemos cortarles el suministro eléctrico... Ahora no tienen dinero. No les hemos dado dinero", agregó Trump en la Casa Blanca.

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del régimen de Irán, Mohammad Baqer Zolqadr, calificó la amenaza de Trump de "delirante".

"Los iraníes no están familiarizados con el lenguaje de las amenazas. Así que hablen con respeto al pueblo iraní; de lo contrario, responderemos en otro idioma", expuso Zolqadr en declaraciones recogidas por los medios estatales del régimen.

Trump habló después del funeral de Khamenei el fin de semana, donde, en lugar de parecer debilitados por los ataques que comenzaron el 28 de febrero en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel, los miembros del régimen iraní parecían desafiantes.

El alto el fuego de 60 días tenía como objetivo, de acuerdo con la información que ha proporcionado Washington, reactivar la diplomacia para impedir que el régimen Irán desarrollara un arsenal nuclear.