Terremoto en La Guaira segó la vida de la actriz y humorista venezolana Gabriela Fleritt

Este martes 30 de junio se dio a conocer que el potente 'doblete sísmico' registrado en La Guaira, Venezuela, segó la vida de la actriz humorista venezolana Gabriela Fleritt.

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Inicialmente, la artista había sido reportada como desaparecida. Tres días después, el 27 de junio, medios locales confirmaron que fue hallada sin vida junto a su hija, Andrea Laya Fleritt, y su nieto Mariano Ferrera Laya.

Allegados de la artista confirmaron el deceso. Sebastián Landi Laya, otro de sus nietos, sobrevivió a la tragedia.

Gabriela Verónica Fleritt Hernández, apodada cariñosamente como 'La Gorda Fleury', fue una actriz, locutora y humorista venezolana, popular por su participación en producciones como 'Bienvenidos', 'La guerra de los sexos', 'Cheverísimo' y '¡A que te ríes!'.

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Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Tras seis días de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.