"Terremoto, todavía dura": así sintió reconocido youtuber el sismo en España en plena transmisión en vivo

Un sismo de magnitud 5,2 se sintió con fuerza en España, mientras transcurrían las primeras horas de la madrugada de este sábado.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó una magnitud de 5,2 y el epicentro a 1 kilómetro al suroeste del municipio de Otura, en la provincia de Granada.

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Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional de España informó que la magnitud del movimiento telúrico fue de al menos 5 y que se registró a la 1:04 de la madrugada de este sábado.

Ciudadanos han compartido los videos del momento en redes sociales, demostrando la fuerza del fenómeno que llegó a romper fachadas y provocar evacuaciones en hoteles y edificios de varias zonas.

Uno de los video más llamativos que se ha difundido en redes sociales es el del streamer y creador de contenido Saselandia, que vivió el movimiento en plena transmisión en vivo.

"Terremoto, todavía dura", decía evidentemente nervioso el influenciador mientras tomaba cosas de su escritorio para evitar su caída.

El fenómeno alcanzó a enviar algunas decoraciones de su salón al suelo pero no dejó daños significativos.

El streamer de videojuegos cuenta con más de 300.000 seguidores en su canal de YouTube.