NTN24
Sábado, 15 de agosto de 2026
Sábado, 15 de agosto de 2026
España

"Terremoto, todavía dura": así sintió reconocido youtuber el sismo en España en plena transmisión en vivo

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Canva - @Saselandia
Foto: Canva - @Saselandia
El fenómeno alcanzó a enviar algunas decoraciones de su salón al suelo pero no dejó daños significativos.

Un sismo de magnitud 5,2 se sintió con fuerza en España, mientras transcurrían las primeras horas de la madrugada de este sábado.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó una magnitud de 5,2 y el epicentro a 1 kilómetro al suroeste del municipio de Otura, en la provincia de Granada.

o

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional de España informó que la magnitud del movimiento telúrico fue de al menos 5 y que se registró a la 1:04 de la madrugada de este sábado.

Ciudadanos han compartido los videos del momento en redes sociales, demostrando la fuerza del fenómeno que llegó a romper fachadas y provocar evacuaciones en hoteles y edificios de varias zonas.

Uno de los video más llamativos que se ha difundido en redes sociales es el del streamer y creador de contenido Saselandia, que vivió el movimiento en plena transmisión en vivo.

"Terremoto, todavía dura", decía evidentemente nervioso el influenciador mientras tomaba cosas de su escritorio para evitar su caída.

El fenómeno alcanzó a enviar algunas decoraciones de su salón al suelo pero no dejó daños significativos.

El streamer de videojuegos cuenta con más de 300.000 seguidores en su canal de YouTube.

Temas relacionados:

España

Terremoto

Sismo

Sismos

Europa

Streaming

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Lo que se sabe de la carta que envió funcionario designado por Petro para no solicitar ayuda de rescatistas internacionales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Seguimos luchando por la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela": Juan Matheus, diputado de la AN 2015

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos en Venezuela (AFP)
Presos políticos

"Seguimos luchando por la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela": Juan Matheus, diputado de la AN 2015

Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Lo que se sabe de la carta que envió funcionario designado por Petro para no solicitar ayuda de rescatistas internacionales

Foto: AFP
Ayotzinapa

Caso Ayotzinapa: acusación contra exgobernador Ángel Aguirre añade nueva dimensión judicial

Terremoto en Colombia (AFP)
Terremoto

La razón por la que un grupo de rescatistas mexicanos no pudo entrar a Colombia tras el terremoto

Marco Rubio/ María Corina Machado/ Dinorah Figuera - Fotos AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Así reaccionaron Marco Rubio, Dinorah Figuera y María Corina Machado a las recientes excarcelaciones en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Avión | Canva
Hallazgo

"¿Esa es la aeronave? oh dios mío": así reaccionó equipo de búsqueda tras hallar restos de avión de Pan Am hundido hace 74 años

Abelardo De La Espriella - EFE / Bandera de Cuba - Canva
Abelardo de la Espriella

El régimen de Cuba arremetió contra Abelardo de La Espriella tras el anuncio de ruptura de relaciones con la isla: “Acción hostil e infundada por Estados Unidos”

Incendios en Francia y España - Foto: EFE
Incendios forestales

El fuego avanza sin control en Francia y España: más de 300 mil evacuados por incendios forestales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avión | Canva
Hallazgo

"¿Esa es la aeronave? oh dios mío": así reaccionó equipo de búsqueda tras hallar restos de avión de Pan Am hundido hace 74 años

Abelardo De La Espriella - EFE / Bandera de Cuba - Canva
Abelardo de la Espriella

El régimen de Cuba arremetió contra Abelardo de La Espriella tras el anuncio de ruptura de relaciones con la isla: “Acción hostil e infundada por Estados Unidos”

Incendios en Francia y España - Foto: EFE
Incendios forestales

El fuego avanza sin control en Francia y España: más de 300 mil evacuados por incendios forestales

Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego - AFP
Guatemala

Guatemala declara alerta de "peligro" por erupción del volcán de Fuego: cenizas superan los 6.000 metros

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Foto EFE
Marco Rubio

"El pueblo merece saberlo": secretario Marco Rubio expone "la historia completa del espionaje y subversión" del régimen cubano en Estados Unidos

Gustavo Petro - EFE / Miguel Uribe Londoño - AFP
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño pidió que Gustavo Petro después del 7 de agosto sea interrogado por la muerte de su hijo: "Él sabe quién dio la orden y sabía que a Miguel lo iban a matar"

Emiliano Martínez (AFP)
Mundial 2026

Difunden video de contundente promesa del 'Dibu' Martínez si gana el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023