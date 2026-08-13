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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Marcelo Gallardo

El 'Muñeco' Gallardo suena con fuerza como posible entrenador de selección sudamericana que participó en el Mundial 2026

agosto 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Marcelo Gallardo - Foto: EFE
Marcelo Gallardo - Foto: EFE
El entrenador argentino es pretendido por una importante selección del continente.

El entrenador argentino Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo estaría cerca de una selección sudamericana que tuvo participación en el Mundial 2026.

Según se conoció en las últimas horas, el entrenador argentino estaría cerca de tener por primera vez una experiencia en selección tras rechazar al Fluminense de Brasil.

El periodista Luiz Carlos Largo y la agencia RTI aseguraron que el entrenador argentino rechazó una oferta del equipo de Río de Janeiro, que terminó su vínculo con Luis Zubeldía.

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La decisión del ex River Plate ha sido interpretada como un guiño para la selección ecuatoriana, que ya habría entrado en contacto con el entrenador para hacerse de sus servicios.

Cabe recordar que la selección de Ecuador se encuentra sin entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece luego de quedar eliminado en la fase de dieciseisavos de final del Mundial ante México.

En ese sentido, la Federación Ecuatoriana de Fútbol insistiría de nuevo en un entrenador argentino tras tener también en el Mundial 2022 a Gustavo Alfaro, quien actualmente dirige Ecuador.

La gestión de Beccacece fue duramente cuestionada por la prensa y la afición ecuatoriana. Cabe resaltar que en el Mundial 2026, Ecuador solo pudo derrotar a Alemania en la última jornada, luego de caer ante Costa de Marfil y empatar con Curazao.

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Las selecciones sudamericanas se preparan para lo que serán las Eliminatorias al Mundial 2030 y la Copa América de 2028.

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