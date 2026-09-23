Revelan imágenes claves de movimientos que hizo el presunto asesino de la modelo colombiana Natalia Villalba la noche del crimen en Bogotá

El medio colombiano Noticias RCN divulgó imágenes en poder de la Fiscalía que fueron claves para que el ente investigador concluyera que el ciudadano británico Foster Martinson es presuntamente el determinador del asesinato de la modelo colombiana Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado en un maletín el pasado mes de julio en Bogotá.

En el video quedó evidenciado que Martinson ingresó al apartamento de la modelo, se quedó alrededor de dos horas e hizo cuatro recorridos sospechosos entre ese inmueble y un depósito de basura.

El sospechoso, incluso, se cambió el atuendo que tenía puesto, lo que es otro indicador de su presunta responsabilidad en el crimen.

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Martinson también quedó grabado cuando se asomó al pasillo enfrente del apartamento con sigilo y tras lo que empezó a llevar bolsas al depósito de basura que halló.

El británico también fue captado cuando limpió el piso del pasillo luego de cerciorarse que de las bolsas se había filtrado un líquido. Además, hay imágenes del momento en que se despide con un extraño movimiento en el brazo de la persona que se encontraba en la recepción.

Todo quedó grabado en cámaras que estaban puestas en diferentes puntos del edificio en el que residía Natalia Villalba.

La modelo fue hallada muerta en una maleta de color gris que fue encontrada en un apartamento del norte de Bogotá el pasado 18 de julio.

Villalba, de 31 años, según evaluaciones de las autoridades locales fue hallada con 40 golpes en el cuerpo y ocho fisuras en el cráneo lo que da cuenta de lo que fue una dolorosa muerte.

Martinson, cabe resaltar, fue capturado en Ecuador y se encuentra en este momento en una cárcel de Colombia.