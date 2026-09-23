NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Asesinato

Revelan imágenes claves de movimientos que hizo el presunto asesino de la modelo colombiana Natalia Villalba la noche del crimen en Bogotá

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Foster Martinson, presunto asesino de Natalia Villalba. (Prensa scj.gov.co)
Foster Martinson, presunto asesino de Natalia Villalba. (Prensa scj.gov.co)
El sospechoso, incluso, se cambió el atuendo que tenía puesto, lo que es otro indicador de su presunta responsabilidad en el crimen.

El medio colombiano Noticias RCN divulgó imágenes en poder de la Fiscalía que fueron claves para que el ente investigador concluyera que el ciudadano británico Foster Martinson es presuntamente el determinador del asesinato de la modelo colombiana Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado en un maletín el pasado mes de julio en Bogotá.

En el video quedó evidenciado que Martinson ingresó al apartamento de la modelo, se quedó alrededor de dos horas e hizo cuatro recorridos sospechosos entre ese inmueble y un depósito de basura.

El sospechoso, incluso, se cambió el atuendo que tenía puesto, lo que es otro indicador de su presunta responsabilidad en el crimen.

o

Martinson también quedó grabado cuando se asomó al pasillo enfrente del apartamento con sigilo y tras lo que empezó a llevar bolsas al depósito de basura que halló.

El británico también fue captado cuando limpió el piso del pasillo luego de cerciorarse que de las bolsas se había filtrado un líquido. Además, hay imágenes del momento en que se despide con un extraño movimiento en el brazo de la persona que se encontraba en la recepción.

Todo quedó grabado en cámaras que estaban puestas en diferentes puntos del edificio en el que residía Natalia Villalba.

La modelo fue hallada muerta en una maleta de color gris que fue encontrada en un apartamento del norte de Bogotá el pasado 18 de julio.

Villalba, de 31 años, según evaluaciones de las autoridades locales fue hallada con 40 golpes en el cuerpo y ocho fisuras en el cráneo lo que da cuenta de lo que fue una dolorosa muerte.

Martinson, cabe resaltar, fue capturado en Ecuador y se encuentra en este momento en una cárcel de Colombia.

 

Temas relacionados:

Asesinato

Crimen

SOSPECHOSOS

Homicidio

Modelo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Delcy Rodríguez hace la ‘V’ de la ¿BURLA? igual que Nicolás Maduro desde prisión de Nueva York

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Jylman Red Jurado, obispo de la Iglesia Anglicana Latinoamericana y abogado torturado por el régimen - Foto captura
Torturas en Venezuela

"Recibí descargas eléctricas": obispo torturado por el régimen venezolano

Carlos Gimenez, congresista de Estados Unidos (EFE)
Venezuela

Congresista de EE. UU. arremete contra Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York: "Le quedan los días contados"

Foto: AFP
Donald Trump

Trump hizo regalos en efectivo de miles de dólares a su asesora Natalie Harp y a otras dos asistentes: la Casa Blanca defendió el bono como "regalos de Navidad a personas de su entorno"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jylman Red Jurado, obispo de la Iglesia Anglicana Latinoamericana y abogado torturado por el régimen - Foto captura
Torturas en Venezuela

"Recibí descargas eléctricas": obispo torturado por el régimen venezolano

Carlos Gimenez, congresista de Estados Unidos (EFE)
Venezuela

Congresista de EE. UU. arremete contra Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York: "Le quedan los días contados"

Foto: AFP
Donald Trump

Trump hizo regalos en efectivo de miles de dólares a su asesora Natalie Harp y a otras dos asistentes: la Casa Blanca defendió el bono como "regalos de Navidad a personas de su entorno"

Gustavo Petro - Foto AFP
Reforma pensional

Corte Constitucional aprueba parcialmente reforma pensional impulsada por Gobierno Petro

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos: ¿Un tirano afligido o cinismo VIP?

Damnificados por el terremoto de magnitud 7,4, que sacudió Colombia-Foto: EFE
Colombia

ONG anuncia que construirá 700 viviendas para afectados por terremotos en Venezuela y Colombia: así se repartirán en cada país

Foto X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Operación Cazador: abatido jefe del Clan del Golfo que ordenaba extorsiones, secuestros y homicidios

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023