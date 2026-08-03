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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Jefe del Comando Sur

Militares de Estados Unidos que capturaron a Maduro anuncian la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Operaciones del Comando Sur (X del Comando Sur)
Operaciones del Comando Sur (X del Comando Sur)
El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se pronunció sobre los objetivos que tendrá la nueva estrategia militar.

El Comando Sur de Estados Unidos, la unidad militar norteamericana que mediante la operación Resolución Absoluta capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, anunció este lunes la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental.

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se pronunció sobre los objetivos que tendrá la nueva estrategia militar.

El comandante expresó que se aplicará “una presión sistémica total a las redes que amenazan a nuestra patria y a nuestros socios aquí en nuestra región compartida”.

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“Y junto con la Coalición Contra Carteles de las Américas, nuestras 18 otras naciones que todas apoyan el mismo esfuerzo, llevaremos la lucha al enemigo. Por lo tanto, hoy iniciamos la constitución de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, el brazo de acción del Comando Sur de EE. UU.”, precisó en un mensaje en X.

También explicó que con la activación de la nueva fuerza se deja atrás y se despide a la Fuerza de Tarea Conjunta-Lanza del Sur.

“Dejando un legado de precisión, profesionalismo y letalidad. Hoy a medianoche, pasamos de la Fuerza de Tarea Conjunta-Lanza del Sur (JTF 84-2) a establecer la Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental (JTF-WHEM)”, mencionó.

En ese sentido manifestó que la JTF-WHEM “se basará en un legado de excelencia para asegurar la región y derrotar todas las amenazas”.

La operación Lanza del Sur, cabe recordar, fue el nombre bajo el que el Comando Sur inició una fuerte presión sobre el régimen de Maduro. Lo cercó y activó ataques contra lanchas vinculadas al narcotráfico que presuntamente tenían conexiones en Venezuela con el Cartel de los Soles, que Estados Unidos dice era liderado por Maduro.

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