"Tiene que haber una mayor garantía a lo anunciado (...) es la libertad de expresión": Delvalle Canelón sobre desbloqueo de portales informativos en Venezuela

Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, analizó en NTN24 el desbloqueo a diferentes medios de comunicación que permanecían bloqueados por la dictadura chavista en el país, entre ellos NTN24. Aunque Canelones celebró la decisión, planteó exigencias adicionales que garanticen la libertad de prensa en Venezuela, como el desbloqueo de las concesiones, el cese de mensajes de odio y estigmatizaciones, así como garantizar el acceso a fuentes informativas y la liberación de periodistas. "Tiene que haber una mayor garantía a lo anunciado (...) este tipo de medidas no pueden ser medidas que se tomen por decisión de un ministro o de la persona que esté a cargo, esto es un derecho humano, es la libertad de expresión, el derecho a la información", comentó.