"Tras casi dos años, dejo el Departamento de Estado": asesor clave de Marco Rubio para Venezuela y Cuba se va de la Administración Trump

Jeremy Lewin, uno de los principales asesores del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes 27 de octubre su salida del Departamento de Estado para volver al sector privado, luego de casi dos años en la Administración de Donald Trump.

Lewin desempeñó un papel relevante en el diseño de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y Cuba, dos países acerca de los que Washington ha incrementado la presión diplomática y económica.

“Tras casi dos años, dejó el Departamento de Estado para regresar al sector privado", escribió en la red social X. En el mismo mensaje, calificó de “privilegio” haber trabajado para Trump y Rubio, y agradeció la confianza depositada en él para ejecutar la política exterior del Gobierno.

Lewin se incorporó al inicio al Gobierno como parte del equipo vinculado al Departamento de Eficiencia Gubernamental que lideró Elon Musk. Más adelante pasó al Departamento de Estado, donde asumió responsabilidades de alto nivel en asuntos de política exterior.

En agosto participó en las negociaciones de un acuerdo en relación con el petróleo venezolano que dejaría a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo del país, según reportes divulgados sobre las conversaciones entre Washington y Caracas.

Su trabajo se realizó en medio de una transformación de la relación entre los dos territorios después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero. Desde entonces, la Administración Trump impulsó cambios en la gestión del petróleo venezolano y en las relaciones con las autoridades interinas del país.

Lewin llegó a ocupar la dirección de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, un cargo estratégico para definir las prioridades diplomáticas norteamericanas. Según los reportes sobre su trayectoria, fue la persona más joven en desempeñar esa función.

El funcionario igualmente habría participado en conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”. Esos contactos querían presionar a La Habana para que introdujese cambios políticos y económicos, según informaciones publicadas por medios de Estados Unidos.

Su salida sucede en un momento de presión de Washington sobre Cuba y de cambios en la política norteamericana hacia Venezuela, con negociaciones acerca del sector energético y el futuro institucional del país sudamericano.

Según informó el medio Axios, Lewin tiene previsto casarse y disfrutar de su luna de miel antes de incorporarse a un nuevo empleo en el sector privado.

En su mensaje de despedida, sostuvo que seguirá apoyando al Gobierno de Trump desde fuera de la Administración, pero no explicó cuál va a ser su próximo destino profesional.