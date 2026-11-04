Corea del Norte confirma ensayos de misiles antiaéreos al descartar diálogo con EE. UU. tras señalamientos del FBI

El régimen de Pionyang confirmó este jueves la realización de ensayos con un nuevo sistema de misiles antiaéreos y un escuadrón de proyectiles de crucero de largo alcance, en una demostración de fuerza que coincidió con el rechazo tajante a entablar conversaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

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De acuerdo con la agencia estatal de noticias KCNA, los lanzamientos efectuados tuvieron como propósito verificar las especificaciones técnicas y de diseño del nuevo armamento, así como comprobar la eficacia de los sistemas de guiado inteligente y los materiales avanzados incorporados. Paralelamente, una unidad especializada simuló un ataque estratégico contra instalaciones aeroportuarias situadas en la región oriental del país asiático.

La actividad militar fue detectada inicialmente por el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, el cual registró múltiples trayectorias desde la zona de Sondok hacia el mar de Japón.

Las pruebas armamentísticas se materializaron el mismo día en que Kim Yo-jong, figura política clave del régimen y hermana del dictador Kim Jong-un, declaró públicamente que Pionyang “no tiene necesidad” de dialogar con la administración de Washington.

La postura oficial responde al rechazo categórico de Corea del Norte frente a las recientes acusaciones formuladas por el FBI sobre su supuesta implicación en el histórico ciberrobo a la plataforma Binance.

Esta negativa fractura las gestiones diplomáticas impulsadas por el presidente norteamericano, Donald Trump, orientadas a concretar un encuentro de alto nivel con el dictador norcoreano al margen de la próxima cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

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La cumbre de la APEC era vista como una oportunidad neutral para iniciar conversaciones informales. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada ante la firmeza del régimen norcoreano frente a las imputaciones de la agencia de investigación norteamericana.