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Viernes, 19 de junio de 2026
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Cuba

JD Vance advierte al régimen de Cuba, le pide tomar "decisiones inteligentes" y hace comparación con Irán

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
JD Vance | Foto: EFE
JD Vance | Foto: EFE
Durante una rueda de prensa, Vance se refirió a Cuba como “un sistema que no ha funcionado” y señaló que la economía cubana está “probablemente peor que la economía iraní”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, urgió este jueves al régimen cubano a “tomar decisiones inteligentes” en medio de las negociaciones entre Washington y La Habana.

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Durante una rueda de prensa, Vance se refirió a Cuba como “un sistema que no ha funcionado” y señaló que la economía cubana está “probablemente peor que la economía iraní”.

Aseguró que, debido a su cercanía con las costas de Florida, “crisis en la isla provoca la llegada de migrantes desesperados” a Estados Unidos.

“Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, declaró.

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Entretanto, la congresista de Estados Unidos, María Elvira Salazar, reaccionó a las “reformas económicas” del régimen de Cuba, sobre las que Miguel Díaz-Canel mencionó que son parar avanzar “en la construcción socialista” de la isla.

“Díaz-Canel está desesperado. Ya no sabe qué inventar para extender su agonía política”, resaltó Salazar.

En sus declaraciones la congresista hizo énfasis en que el régimen castrista reprime la disidencia interna, arrestando, encarcelando o expulsando a activistas y figuras religiosas.

“La dictadura habla ahora de ‘reformas’ y le abre la puerta a la inversión privada después de décadas persiguiendo a emprendedores y expulsando a millones de cubanos de su propia tierra”, recalcó.

Ahora, tras años de represión en la isla y fuertes sanciones de parte de los Estados Unidos, Salazar dijo que el régimen “mientras intenta salvarse a sí misma, el pueblo pasa hambre, vive entre apagones de hasta 30 horas y enfrenta cada día una realidad más dura”.

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