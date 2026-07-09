NTN24
Jueves, 09 de julio de 2026
Jueves, 09 de julio de 2026
Noruega

¿En vilo? La razón por la que el partido entre Inglaterra y Noruega puede estar corriendo peligro de ser suspendido

julio 9, 2026
Por: Diana Pérez
Erling Haaland y Harry Kane | Foto: EFE
Erling Haaland y Harry Kane | Foto: EFE
Noruega e Inglaterra se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de 2026 este sábado en el mítico Hard Rock Stadium en Miami, Florida, en donde saldrá el rival que se medirá ante Francia en la semifinal del torneo.

A tan solo unas horas de que se dé el encuentro entre Inglaterra y Noruega en los cuartos de final del Mundial de 2026, el esperado compromiso podría estar corriendo peligro.

TE PUEDE INTERESAR:

Según se ha conocido el encuentro entre las selecciones de los artilleros Harry Kane y Erling Haaland podría suspenderse por una amenaza de altas temperaturas.

De acuerdo con el famoso medio The Sun el compromiso tiene preocupado a más de uno debido a las altas temperaturas de hasta 40 grados centígrados que pueden llegar a darse en Florida, en donde también se prevé que haya una elevada humedad.

No obstante, no es la única preocupación ya que el medio británico ha explicado que en esta sede han habido en los últimos días muchas tormentas eléctricas, por lo que "existe preocupación por las tormentas eléctricas que se han pronosticado en la zona para el momento del inicio del partido".

The Sun también advirtió que "se han activado las alertas de emergencia y el juego se retrasará media hora cada vez que se produzca un nuevo impacto de rayo dentro del perímetro. Todo parece indicar que otra regla de la Fifa se pondrá a prueba el sábado".

o

Además, señaló que la FIFA tiene protocolos bastante estrictos para temperaturas que superan los 32 grados centígrados, pero de superarse esas temperaturas las medidas serían aplicar de tres minutos a mitad de cada tiempo.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha emitido una alerta por calor en la región del sur de Florida y advirtió que las temperaturas extremas y la alta humedad pueden "provocar enfermedades relacionadas con el calor".

Por lo que aconsejan que las personas "beban muchos líquidos, permanezcan en una habitación con aire acondicionado, eviten la exposición al sol y se mantengan en contacto con sus familiares y vecino".

Noruega e Inglaterra se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de 2026 este sábado en el mítico Hard Rock Stadium en Miami, Florida, en donde saldrá el rival que se medirá ante Francia en la semifinal del torneo.

Temas relacionados:

Noruega

Selección de Inglaterra

Mundial 2026

Altas temperaturas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy no tiene legitimidad para hacer esa petición": abogado Zair Mundaray sobre reclamo de lingotes de oro por parte del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Director de la OPS a NTN24 sobre ayuda del organismo a Venezuela por los terremotos: “Nosotros no transferimos fondos a ningún gobierno”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Apagón en Cuba y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Cuba

Cuba, entre la oscuridad y la represión: tercer colapso del sistema eléctrico mientras la dictadura endurece sus brutales prácticas

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, junto a Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"El régimen de Venezuela es experto en el lenguaje visual, esa foto es desgraciada": expertos analizan en NTN24 el "acercamiento" entre John Barrett y Diosdado Cabello

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"El presidente Petro ha mostrado su verdadera cara; la de una persona que desconoce la democracia": Francisco Barbosa ante negativa a reconocer los resultados electorales

La Guaira - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"Cuando miras a Venezuela e Irán, esencialmente, sus militares fueron demolidos": Trump defiende en la OTAN recientes ataques de Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
Estadio de Arrowhead en Kansas City (AFP)
Mundial 2026

Suites de lujo, pantallas gigantes de alta definición y comodidades de primer nivel: los secretos detrás del estadio "más ruidoso" del Mundial 2026

Rusia fue excluida de la Eurocopa 2024 de Alemania
Fútbol

La UEFA busca frenar el regreso de Rusia al fútbol y amenaza con un nuevo choque con la FIFA

James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

La insólita demanda contra James Rodríguez y Luis Díaz por supuesta "traición a la patria" a horas de encuentro crucial de Colombia en el Mundial

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella tras ganar elección presidencial en Colombia. (EFE)
Abelardo de la Espriella

"Al señor Petro y su heredero les digo, respeten la voluntad del pueblo": Abelardo de la Espriella en discurso tras ganar elección presidencial en Colombia

Marco Rubio y Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro | Foto: AFP
Sanciones a Cuba

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones para cinco empresas cubanas y para la esposa del hijo de Raúl Castro

Nave espacial Swift siendo desenvuelta en el Hangar AE de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en el Centro Espacial Kennedy, Florida - Foto de archivo: AFP / X
Nasa

La NASA está lista para lanzar misión de rescate robótico: busca evitar que uno de sus viejos telescopios se desvanezca en polvo

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Marco Rubio promete que EE. UU. ofrecerá una respuesta "grande, rápida y eficaz" tras los terremotos en Venezuela

Daños provocados por los terremotos en Venezuela / Tulio Hernández, sociólogo - Fotos: NTN24
Terremoto en Venezuela

"Al dolor que sentimos los venezolanos se le suma la rabia, la ira y la impotencia": Tulio Hernández, sociólogo

Estadio de Arrowhead en Kansas City (AFP)
Mundial 2026

Suites de lujo, pantallas gigantes de alta definición y comodidades de primer nivel: los secretos detrás del estadio "más ruidoso" del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre