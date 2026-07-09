¿En vilo? La razón por la que el partido entre Inglaterra y Noruega puede estar corriendo peligro de ser suspendido

A tan solo unas horas de que se dé el encuentro entre Inglaterra y Noruega en los cuartos de final del Mundial de 2026, el esperado compromiso podría estar corriendo peligro.

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Según se ha conocido el encuentro entre las selecciones de los artilleros Harry Kane y Erling Haaland podría suspenderse por una amenaza de altas temperaturas.

De acuerdo con el famoso medio The Sun el compromiso tiene preocupado a más de uno debido a las altas temperaturas de hasta 40 grados centígrados que pueden llegar a darse en Florida, en donde también se prevé que haya una elevada humedad.

No obstante, no es la única preocupación ya que el medio británico ha explicado que en esta sede han habido en los últimos días muchas tormentas eléctricas, por lo que "existe preocupación por las tormentas eléctricas que se han pronosticado en la zona para el momento del inicio del partido".

The Sun también advirtió que "se han activado las alertas de emergencia y el juego se retrasará media hora cada vez que se produzca un nuevo impacto de rayo dentro del perímetro. Todo parece indicar que otra regla de la Fifa se pondrá a prueba el sábado".

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Además, señaló que la FIFA tiene protocolos bastante estrictos para temperaturas que superan los 32 grados centígrados, pero de superarse esas temperaturas las medidas serían aplicar de tres minutos a mitad de cada tiempo.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha emitido una alerta por calor en la región del sur de Florida y advirtió que las temperaturas extremas y la alta humedad pueden "provocar enfermedades relacionadas con el calor".

Por lo que aconsejan que las personas "beban muchos líquidos, permanezcan en una habitación con aire acondicionado, eviten la exposición al sol y se mantengan en contacto con sus familiares y vecino".

Noruega e Inglaterra se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de 2026 este sábado en el mítico Hard Rock Stadium en Miami, Florida, en donde saldrá el rival que se medirá ante Francia en la semifinal del torneo.