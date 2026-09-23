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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio destaca a María Corina Machado como una mujer "valiente" y aboga por su regreso a Venezuela

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: X
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: X
Rubio afirmó que Machado, a quien calificó como una mujer “muy valiente”, tiene derecho a regresar a Venezuela cuando lo considere.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la situación de Venezuela y destacó el papel de la líder democrática María Corina Machado, al tiempo que defendió la necesidad de avanzar en la reconstrucción institucional, económica y política del país.

Rubio afirmó que Machado, a quien calificó como una mujer “muy valiente”, tiene derecho a regresar a Venezuela cuando lo considere.

Asimismo, señaló que Washington le ha dado recomendaciones relacionadas con su seguridad, pero recalcó que se trata de una ciudadana venezolana y que puede volver a su país.

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El secretario de Estado añadió que no se trata únicamente de Machado, sino también de otros dirigentes políticos que permanecen fuera de Venezuela y que, a su juicio, deberían tener la posibilidad de participar en el proceso de reconstrucción nacional.

"Se requiere un proceso electoral que inspire confianza en la población", afirmó.

Asimismo, sostuvo que, uno de los principales objetivos de Estados Unidos es que Venezuela pueda celebrar elecciones libres y justas y que el proceso desemboque en una república estable. Para ello, consideró necesario avanzar simultáneamente en la recuperación económica y en la reconstrucción de las instituciones que permitan garantizar unos comicios confiables.

"Lo que deseamos ver en Venezuela: una democracia estable con una economía funcional que brinde prosperidad a su gente y que ofrezca a los millones de venezolanos que se han visto obligados a marcharse la oportunidad de regresar para vivir, invertir y participar nuevamente en su país” afirmó.

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