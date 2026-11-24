La violencia volvió a generar alarma en el norte del Cauca. En la tarde de este martes 24 de noviembre se registró un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones contra el peaje de Cachimbal, ubicado en el corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao.

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La acción armada tuvo como objetivo a las tropas del Ejército Nacional que permanecen desplegadas en este sector de la vía Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del suroccidente colombiano, que comunica a Cali con Popayán y el sur del país.

Según los primeros reportes, los responsables habrían utilizado aeronaves no tripuladas para lanzar artefactos explosivos contra los uniformados. La situación provocó enfrentamientos en la zona y obligó a suspender el tránsito vehicular entre Santander de Quilichao y Cali, mientras las autoridades adelantaban las labores de seguridad.

El Ejército Nacional informó que tropas de la Brigada 29 fueron objeto de esta acción armada y que, tras lo ocurrido, unidades del Grupo de Caballería Liviano N.º 8 iniciaron un despliegue operacional para verificar la situación, reforzar la seguridad y proteger a los usuarios de la carretera.

Asimismo, según la información entregada por la institución, la acción sería atribuible, de manera preliminar, a integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

Uno de los aspectos que más preocupa es la repetición de estos hechos en el mismo punto. Según el reporte conocido, este sería el tercer ataque contra el peaje durante noviembre, lo que vuelve a poner en evidencia los problemas de seguridad que enfrenta este corredor vial.

El antecedente más reciente se registró el 11 de noviembre, cuando integrantes de la estructura Jaime Martínez también habrían utilizado drones para lanzar explosivos contra las tropas del Ejército en el sector. En esa oportunidad, los uniformados fueron hostigados con ráfagas de fusil y la acción puso en riesgo a trabajadores del peaje, transportadores y estudiantes de una institución educativa cercana. El secretario de Gobierno del Cauca, Fabián Alonso Romero, confirmó entonces que no hubo víctimas.

Además, el 7 de noviembre se había presentado otro atentado contra el peaje de Mondomo. En esa ocasión, la concesionaria Nuevo Cauca S.A.S. confirmó que no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños en la infraestructura.

A través de un comunicado, la empresa rechazó lo sucedido y advirtió que no se trataba de hechos aislados.

"Es evidente que no nos enfrentamos a hechos aislados, sino a una problemática sistemática", señaló la organización.

La preocupación también fue expresada este martes por el Comité Intergremial y Empresarial del Cauca. Su director ejecutivo, Julián Torres Sarria, rechazó los hostigamientos registrados hacia las 4:30 de la tarde y advirtió sobre las consecuencias para los habitantes y comerciantes de la zona.

"Esto ha generado temor en la población civil y afecta directamente las actividades comerciales y económicas de las personas y de la zona y del departamento del Cauca que utilizan este corredor vial", manifestó.