Siguen los golpes contra el Clan del Golfo: Ejército divulga imágenes de golpe a estructura clave en finanzas del grupo criminal

Un nuevo operativo de la Fuerza Pública contra las economías ilícitas del Clan del Golfo se desarrolló en zona rural de Carmen del Darién, Chocó, donde tropas de la Brigada 15 del Ejército localizaron y neutralizaron una estructura utilizada para el procesamiento de pasta base de coca.

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De acuerdo con el reporte divulgado por la Séptima División, uniformados del Batallón de Selva N.° 54 Bajo Atrato encontraron en el lugar diferentes elementos empleados para esta actividad ilegal. Durante la operación fueron incautados 255 galones de gasolina, 165 galones de ACPM, 18 canecas con diferentes contenidos, una escurridera artesanal y una pesa.

Asimismo, el Ejército indicó que la infraestructura estaría relacionada con la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo y señaló que la acción representa una afectación cercana a los 4.000 millones de pesos para las finanzas de esa organización criminal. Según la institución, el objetivo es reducir su capacidad para procesar y posteriormente comercializar estupefacientes en esta zona del departamento.

El operativo ocurre mientras la Fuerza Pública mantiene durante septiembre una ofensiva contra las estructuras y rentas ilegales asociadas al narcotráfico en el Chocó. El 25 de septiembre, la propia Séptima División informó sobre la ubicación y neutralización de otro laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, esta vez en zona rural de Unguía. Según el Ejército, esa infraestructura tenía una capacidad que le permitía generar más de 300 millones de pesos mensuales para la estructura criminal.

En esa operación, las tropas utilizaron drones con sensores térmicos para labores de vigilancia y reconocimiento en una zona selvática de difícil acceso. La información oficial señaló que el laboratorio estaría vinculado al Clan del Golfo y que las operaciones continuarían en el área para afectar sus fuentes de financiación.

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Asimismo, esto también ha dejado resultados recientes contra integrantes de la estructura Carlos Vásquez. En junio, las autoridades capturaron en Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, a alias ‘Chalía’, señalado de pertenecer a esta subestructura y requerido por cuatro órdenes de captura, tres de ellas por homicidio y una por amenazas, según información entregada por las autoridades.

Con el nuevo procedimiento en Carmen del Darién, las Fuerzas Militares vuelven a concentrar parte de sus operaciones en uno de los componentes fundamentales de las organizaciones criminales que operan en la región: las estructuras utilizadas para transformar la hoja de coca y obtener recursos del narcotráfico.