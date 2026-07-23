La pérdida de peso de Maduro en condiciones dignas de prisión genera reacciones en ex-presos que padecieron hambre en Venezuela: "Es una paradoja, pero no es lo mismo"

El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron el miércoles 22 de julio a la tercera audiencia en el proceso en su contra por narcoterrorismo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.

VEA TAMBIÉN El lavado de dinero entre Saab y Maduro por medio del programa de alimentos CLAP o

Durante la audiencia, que tuvo una duración de menos de 15 minutos, se observó a un Nicolás Maduro y Cilia Flores visiblemente delgados.

Recientemente, se conocieron los bocetos de Maduro y Flores durante su comparecencia ante el estrado judicial en Manhattan, lo que evidencia la información sobre la delgadez de sus cuerpos.

La pérdida de peso de Maduro en condiciones dignas de prisión genera reacciones en ex presos que padecieron hambre en Venezuela.

VEA TAMBIÉN ¿Puede la inmunidad soberana salvar a Nicolás Maduro? o

Sobre este asunto, los expresioneros políticos venezolanos, Nelson Piñero y Yandir Loggiodice, respectivamente, así como el abogado penalista y activista de DD. HH. José Amalio Graterol, hablaron en el programa La Noche de NTN24.

"Vi los bocetos y no puedo sentir ningún tipo de lástima al respecto, puesto que aquí en Venezuela, los presos políticos somos sometidos al hambre como un mecanismo de tortura. Él (Maduro) tiene garantías jurídicas", dijo Piñero.

A su turno, Loggiodice mencionó: "Al ver los bocetos, ahorita está bajo de peso, pero antes tenía sobrepeso, algo que no es recurrente en la realidad venezolana. Él bailaba y celebraba mientras los venezolanos pasábamos necesidad".

Entretanto, José Amalio Graterol añadió: "Es una paradoja. Ver a Maduro un poco más delgado no es lo mismo que pasaba con los presos políticos (en Venezuela)".

Maduro y Flores cumplen más de cinco meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.